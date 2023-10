“Living Matter” e “Antitesi”: due mostre presso la Biblioteca Comunale di Lamezia Terme

“Living Matter” e “Antitesi” sono i titoli delle due mostre che verranno inaugurate sabato 28 ottobre alle 18.00 presso la Biblioteca Comunale di Lamezia Terme.

“Living Matter” è un progetto fotografico di Maura Miletta, che ha raccolto fotografie realizzate a Dresda con la tecnica della doppia esposizione direttamente nella fotocamera digitale al momento dello scatto e che, sul piano concettuale, è finalizzato alla sovrapposizione di universi, come se, partendo dalla realtà, la fotografa conducesse in un’altra dimensione.

Il progetto è stato pubblicato nel 2023 sul volume “Accademia di Fotografia”, edito da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Nikon School e il centro Bauer di Milano nella sezione della fotografia sperimentale. Prima mostra personale a Lamezia, sua città di origine, anche per Miles, alias Simone Miletta, che con “Antitesi” propone una rassegna delle sue straordinarie espressioni di grafica, pittura e scultura, sintesi contemporaneamente della passione per l’arte orientale, che ha assorbito durante i soggiorni in Giappone finalizzati a imparare i segreti dell’arte nipponica, e della formazione tutta occidentale, presso l’accademia di scultura di Carrara. Saranno in mostra opere inedite dell’artista, che vive tra Firenze e Parigi, e una sezione è dedicata ad indagare i contrasti del territorio lametino, trasformato in un microcosmo visionario, popolato dalle sue tipiche figure grottesche, stralunate.

“L’idea alla base di questa nostra proposta è offrire agli occhi dei frequentatori della Biblioteca la percezione di quanti e quali mondi artistici possano ruotare intorno alla nostra città”, ha dichiarato Giorgia Gargano, assessore alla Cultura di Lamezia Terme. ”Miles e Maura Miletta dedicano la propria vita all’arte e con generosità hanno accettato l’invito dell’amministrazione a occupare le sale della Biblioteca. “Living Matter” sarà ospitata nella sala “Vittorino Fittante” e “Antitesi” al secondo piano di Palazzo Nicotera Severisio. Ma è l’intero edificio ad essere contaminato dalla forza espressiva di questi due artisti!”.

Intorno alla mostra, visitabile negli orari di apertura della Biblioteca, saranno organizzati eventi collaterali fino al mese di gennaio 2024.