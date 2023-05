Salone del Libro di Torino: il bilancio di Grafichéditore

Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del Salone del Libro di Torino e la Casa Editrice Grafichéditore comincia a fare un bilancio. Un’edizione ricca di pathos all’interno di una cornice che non delude mai le aspettative.

In queste giornate la casa editrice della città di Lamezia Terme ha coniugato la tradizione culturale della scrittura con l’innovazione dei social, inventando un simpatico e giornaliero contenitore online per presentare tutti i libri dei suoi autori.

E così, con una comunicazione veloce ed immediata, si è aperta una finestra sul salone del Libro, attraversando la solennità dei testi storici, con la gaia presenza dei libri dedicati allo sport, alla poesia in purezza, alle favole per adulti, al sentimento religioso, ai racconti in sospeso tra sogno e realtà, alla testimonianza dei nostri giorni senza dimenticare nessun pensiero divenuto parola. Un’occasione per essere presente se pur lontani e vivere l’emozione di una festa dedicata alla cultura di scrivere e leggere. Una simpatica vetrina virtuale – dichiarano dalla casa editrice – che ci ha permesso di comunicare attraverso la scrittura istantanea, e di presentare tutti i testi che portano il riflesso di un anno di sinergie, amicizie, straordinarie avventure e sfide editoriali nonché umane. Crediamo necessario – sottolineano – coniugare le esigenze editoriali con i moderni strumenti di comunicazione integrata, creando un importante stimolo per incrementare la lettura e dunque, stimolare la capacità di utilizzo dei social network quali momenti di incontro, di curiosità intellettuale, di conoscenza di tutto ciò che non è immediatamente raggiungibile.

Libri, odor di pagine, colore delle più svariate e fantasiose copertine, ma anche la musica delle emozioni di incontri e sguardi – concludono dalla Grafichéditore – è il tesoro che riportiamo a casa, cresciuti per cultura ed umana condivisione. Ringraziamo Annita Vitale presente fisicamente e Maurizio Gimigliano, i cui testi “Zero” ed “Alma” hanno rappresentato la nostra casa editrice per l’edizione 2023 del salone del Libro ma in generale, tutti gli autori della raccolta dei testi del 2022 e 2023 che sono stati esposti nel nostro stand.

Queste le prime parole che gli editori lametini dichiarano in merito all’esperienza che sta per giungere al capolinea.