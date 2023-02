A Catanzaro, l’assemblea annuale dei soci AVIS: “Tante le iniziative messe in campo”

Nel pomeriggio di Domenica 26 u.s. si è svolta l’Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’Avis Comunale Catanzaro 2013, presso la sala del MUSMI di Catanzaro, messa a disposizione da parte del Presidente della Provincia di Catanzaro – Mario Amedeo Mormile.

Le relazioni presentate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Commissione Verifica Poteri; il bilancio consuntivo 2022, nonché il bilancio preventivo 2023, all’ordine del giorno, sono stati approvati dai soci all’unanimità. Nell’occasione, il Presidente dell’Avis Comunale Catanzaro 2013 – Rocco Quattrocchi, insieme a tutto il Consiglio direttivo, ha voluto premiare i donatori che per motivi di età non potranno più donare ma che – come dichiarato dallo stesso Presidente – “nel corso degli anni con il loro contributo hanno salvato tante vite umane, nel silenzio come fanno gli eroi, a differenza delle persone che si mettono in mostra“.

“L’anno trascorso ci ha permesso di riprendere le manifestazioni, anche se con prudenza, dichiara Quattrocchi. Tante sono state le iniziative messe in campo , a partire da quella promossa per San Valentino fino alla festa della Donna, con la realizzazione di pensierini con cui sono stati omaggiati i donatori (curati in prima persona dalla segretaria Clodomiro). È stata effettua la prima raccolta straordinaria nella giornata dedicata alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, portando avanti, inoltre l’iniziativa, promossa dal tesoriere Santoro di omaggiare i bambini, ricoverati presso l’ospedale pediatrico della città di Catanzaro, consegnando loro le uova di Pasqua. Nel mese di maggio, in occasione della Fiera del disco, abbiamo collaborato per 5 giorni al fine di promuovere la donazione di sangue nel centro della città e sensibilizzare la popolazione verso questo nobile gesto. Siamo ritornati anche nelle scuole superiori organizzando convegni per sensibilizzare i giovani a donare. Il periodo estivo, è stato caratterizzato dalla promozione della campagna “il tuo gesto è una carezza, un’ancora di salvezza” e, nell’occasione del “Magna Grecia Film Festival”, la nostra associazione ha voluto esaltare il gesto del dono “rosso sangue giallo plasma”, offrendo un gelato artigianale simbolo di questi due componenti vitali “Che sia rosso o giallo se vuoi donare devi farlo”.

” Dopo due anni in cui, a causa delle restrizioni Covid, – continua il Presidente Quattrocchi – i lavori assembleari spesso sono stati svolti in videoconferenza, oggi finalmente in presenza, il consiglio direttivo ha proseguito con le premiazioni nel corso dell’assemblea dei soci. Quest’anno ricorrerà il decennale della ricostituzione dell’associazione comunale da cui prende il nome di Catanzaro 2013 e pertanto verrà organizzata per l’occasione una festa del donatore nella città di Catanzaro nel mese di ottobre“.

Il Presidente Quattrocchi, infine, non poteva esimersi dal ringraziare la sua squadra composta da consiglieri e volontari, che anche durante il periodo pandemico sono stati sempre presenti, in prima linea, tutte le settimane per due anni consecutivi. Pur non essendo medici o infermieri, sono state persone motivate da un forte senso civico e morale verso il prossimo, che ha spinto e spinge quest’associazione a fare volontariato allo stato puro.

L’Assemblea ha visto, anche, la partecipazione del Presidente dell’Avis Provinciale di Catanzaro, Franco Pietro Parrottino, che ha preso la parola, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti dalla consorella Avisina, rappresentando lo stretto legame che intercorre tra le Avis ad ogni livello, improntato alla collaborazione e al sostegno reciproco, dando rilevanza alle persone che, con la loro partecipazione, concorrono alla realizzazione del bene comune. Così come ribadito dal Presidente Quattrocchi che vede il motto dell’Associazione “donarsi per donare” diventare azione di vita quotidiana verso il prossimo.