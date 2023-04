Verso la scadenza dei termini del Concorso “La liberazione della Calabria”

Stanno per scadere i termini per la partecipazione al concorso, riservato agli studenti e alle scuole calabresi di ogni ordine e grado, che, nell’ambito della ricorrenza della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, è stato bandito dall’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Italia Contemporanea e dell’Antifascismo in Provincia di Reggio Calabria in collaborazione con il Laboratorio Regionale per la Didattica della Storia.

Per partecipare al concorso, come studente singolo o in gruppo, o come scuola, bisogna inviare elaborati in qualsiasi forma (disegni, grafici, racconti, saggi, testimonianze, collage di immagini, video) dove, rifacendosi ai valori della democrazia e della libertà, vengano documentati significativi percorsi di persone, comunità, istituzioni del territorio calabrese nel periodo 1943-1945.

L’invio degli elaborati dovrà pervenire entro il 20 aprile, tramite plico postale indirizzato a: Istituto “Ugo Arcuri” c/o Centro Culturale Polivalente Piazza Calvario 89022 Cittanova (RC) o, in alternativa, tramite invio elettronico certificato all’indirizzo istitutoarcuri@pec.it (non sono gli allegati di link).

Una giuria di esperti, il cui giudizio è insindacabile, assegnerà, giorno 28 aprile, un premio, consistente in una pergamena e libri per un valore di 150 euro, per ogni ordine di scuola (primaria, secondaria di primo gradi, secondaria di secondo grado).