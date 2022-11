“TornatoraConsulting”: dopo Dubai, Londra e Praga, la Società calabrese punta a New York e Sidney

Con 3 uffici di cui uno a Palmi, uno a Gioia Tauro e uno a Milano, non si ferma l’espansione internazionale per la società di consulenza specializzata in Marketing e Digital Marketing e Finanza Agevolata “Tornatora Consulting”, nata in Calabria solo due anni fa. Il Ceo & Founder Dott.Natale Letterio Tornatora, 26 anni – originario di Gioia Tauro, annuncia che la società ha intrapreso ormai da tempo un dialogo per la gestione della comunicazione e del marketing di diverse importanti società a New York e Sidney. Con +20 collaboratori in tutta Italia e offrendo a tutti la possibilità di lavorare in Smart Working, la società è altamente specializzata nel gestire a 360° e in completa autonomia il marketing e digital marketing di piccole e grandi aziende. “Esternalizzare questa attività è una scelta obbligata per gli imprenditori, – sottolinea Tornatora – assumere diversi professionisti specializzati in questo ambito sarebbe troppo oneroso per le aziende. Investendo su una società come la nostra si ha a disposizione un team di professionisti che ha già lavorato e che lavora per diverse importanti realtà: una banca Londinese, una delle più importanti società Immobiliari di Dubai, una delle principali società di consulenza di Praga e ben due Università”. Tornatora tiene a sottolineare la parola “investimento” e non costo, in quanto scegliendo Tornatora Consulting non si ha soltanto un servizio altamente professionale, ma anche 100% deducibile dalle tasse. Descrivendo gli obiettivi di fine anno e tracciando la linea per il 2023 soggiunge che la Società Made in Gioia Tauro è pronta a concludere importanti contratti con altre diverse società Internazionali. Specializzati non solo in pubblicità Online, ma anche Offline. La società ha anche lanciato una startup innovativa “ www.find-ads.com “, che permette agli utenti di scegliere ONLINE, tramite mappa, uno o più cartelloni pubblicitari OFFLINE presenti in tutto il mondo.