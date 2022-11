Scandalo nel mondo della ginnastica, Antoniozzi (FdI): “Coni istituisca commissione”

“I casi di presunti abusi e vessazioni nei confronti di tante ginnaste italiane richiedono l’istituzione di una commissione di inchiesta da parte del Coni e confidiamo che il presidente Malago si muova in questo senso”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera. Siamo sempre garantisti e confidiamo nella magistratura ma riteniamo che il Coni debba Intervenire per verificare il comportamento della federazione e per assumere tutte le iniziative di sua competenza. Le notizie che giungono ogni giorno sono agghiaccianti – dice Antoniozzi – e c’e’ necessita’ di fare luce su una vicenda che mette a rischio i principi fondativi e morali dello sport che sono quelli di socialita’, rispetto, onore e dignita’”.