Reggio Bic, sabato in scena l’ultima della regular season contro Bergamo

Andrà in scena in quel di Bergamo l’ultima sfida della regular season per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic.

In scena un match dove i reggini dovranno dare il massimo per confermarsi al terzo posto nel girone della massima serie del basket in carrozzina per poter incorniciare definitivamente questa stagione, già davvero piena di soddisfazioni.

Non sarà un match semplice per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro.

Gli amaranto dovranno mantenere il vantaggio di 8 punti accumulato nella gara in casa, e non essere sconfitti di almeno 9 lunghezze per confermarsi al terzo posto nel ranking.

Per i reggini sarà la seconda trasferta consecutiva dopo quella che li ha visti vincere a Porto Torres in Sardegna e poter allungare il gap.

Ancora è presto per mettere la testa subito ai playoff, che inizieranno il 10 febbraio, bisognerà procedere “step by step” per poi arrivare concentrati anche all’appuntamento forse più importante e blasonato di tutta la stagione, l’Eurocup, manifestazione che si giocherà nel mese di Marzo tra le mura amiche del Palacalafiore.