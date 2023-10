LFA, l’attaccante over va in infermeria: distorsione per Rosseti

Un campionato iniziato senza ritiro e con pochi allenamenti sulle gambe per La Fenice Amaranto, che adesso pagherà inevitabilmente in termini di infortuni. Il primo della lista è proprio il riferimento offensivo over, ossia Lorenzo Rosseti, uscito anzitempo contro il Siracusa. Per l’ex Atalanta si riscontra una distorsione alla caviglia destra con

interessamento del comparto legamentoso esterno. Da valutare i tempi di recupero.