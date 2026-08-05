Ricadi, trovato corpo carbonizzato in un’auto: indagini in corso

Il corpo carbonizzato di una persona è stato ritrovato all’interno di un’autovettura nelle campagne di località Ciaramiti, nel territorio comunale di Ricadi, nel Vibonese. Secondo le prime informazioni, il cadavere apparterrebbe a un uomo di 81 anni, ma l’identificazione ufficiale non è stata ancora completata.

Il ritrovamento è avvenuto al termine delle ricerche avviate dalle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato dai familiari dell’anziano, preoccupati per il mancato rientro e per l’assenza di notizie. Gli investigatori hanno indirizzato le verifiche verso un terreno agricolo di proprietà dell’uomo, dove è stata individuata l’autovettura con all’interno il corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tropea, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause della morte. Dalle prime verifiche sarebbe stata esclusa l’ipotesi di un omicidio: gli investigatori starebbero infatti valutando la possibilità del suicidio, anche se saranno gli ulteriori accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a fornire un quadro definitivo.

La salma è stata posta a disposizione della Procura della Repubblica, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulla vicenda.