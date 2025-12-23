Rapina a mano armata a Taurianova: commerciante ferito al mercato ortofrutticolo

Un commerciante è rimasto ferito nel corso di una rapina avvenuta ieri a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. L’episodio si è verificato all’interno del mercato ortofrutticolo, dove tre o quattro individui, armati di pistola e fucili, hanno fatto irruzione con l’obiettivo di rapinare il proprietario di un box.

Durante l’azione criminale sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Uno dei proiettili, dopo un rimbalzo, ha colpito l’uomo a una gamba. Il commerciante è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

I rapinatori, dopo essersi impossessati del denaro, sono fuggiti a bordo di un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, informata la Procura della Repubblica di Palmi, hanno avviato le indagini e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli investigatori hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare il percorso di fuga e risalire all’identità dei responsabili.