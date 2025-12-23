Siderno, otto squadre in campo per il Memorial Giovanni Condemi a sostegno della ricerca sul cancro

Erano otto le squadre che hanno partecipato all’edizione 2025 del Memorial “Giovanni Condemi”, intitolato alla memoria del compianto primario del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri, e nel corso del quale ha avuto luogo la raccolta fondi all’associazione “Angela Serra per la ricerca sul cancro” per contribuire, nell’ambito del progetto “Nole”, alla realizzazione del reparto di cure palliative alla Casa della Comunità “hub” di Siderno.

Con la regia dell’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, col vicesindaco Salvatore Pellegrino nella veste di principale organizzatore, il Memorial “Giovanni Condemi” si è snodato nelle quattro giornate di sport e solidarietà, alle quali hanno preso parte formazioni “miste” di calcio a cinque provenienti da tutto il comprensorio.

Tra le partecipanti, infatti, oltre alla Cimieri Soccer (vincitrice della finale), hanno giocato quattro squadre riconducibili alle rispettive Amministrazioni Comunali: Città di Siderno, Agnana per il Nole, Marina di Gioiosa e Comune di Antonimina, oltre alle squadre di Ymca Siderno, Realcool, e Ordine dei Commercialisti.

E se il campo ha decretato una squadra vincitrice, anche quest’anno è il caso di dire che hanno vinto tutti quelli che hanno partecipato, mostrando vicinanza e affetto alla famiglia Condemi e pieno sostegno alle finalità dell’associazione “Angela Serra”.

Alla fine delle bellissime giornate di sport e solidarietà, il Vice Sindaco di Siderno Salvatore Pellegrino ha voluto ringraziare tutti: giocatrici e giocatori di tutte le squadre iscritte, volontari, associazioni e sponsor.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Aia-sezione di Locri col suo presidente Anselmo Scaramuzzino, sempre sensibile e presente in ogni occasione, un ricordo speciale al compianto Dottor Condemi, con la presenza della moglie, D.ssa Eleonora Calderone, il saluto a tutte le “Ragazze in Rosa” dell’Associazione Angela Serra Locride e, infine, come in ogni torneo, ha avuto luogo la premiazione delle squadre.