Si chiude con la pallanuoto il 4^ Trofeo Anassilao: trionfa ancora l’Italica Sport Reggio Calabria

La quarta edizione del Trofeo Anassilao si è chiusa domenica 21 dicembre con la vittoria dell’Italica Sport Reggio Calabria. Il torneo di pallanuoto era l’ultima competizione sportiva in programma nella manifestazione che si svolge al Parco Caserta Sport Village e richiama ogni anno a Reggio Calabria centinaia di atleti di più discipline sportive.

Soddisfazione duplice per la società reggina: organizzatrice di un evento che si è rivelato un successo organizzativo e per il terzo trionfo consecutivo. Il 7 dicembre erano, invece, arrivate le vittorie dell’Infinity Crotone nel pattinaggio artistico e dei messinesi dell’Ssd Unime nel nuoto.



Il resoconto del torneo di pallanuoto

L’Italica Sport si è imposta in un quadrangolare, quest’anno riservato alla categoria Esordienti. La competizione si è sviluppata con un girone all’italiana tra quattro squadre.

I risultati

Polisportiva Messina–Italica Sport 4-12, Rende–Ossidiana Messina 4-12, Ossidiana Messina–Polisportiva Messina 3-8, Italica Sport–Rende 11-4, Rende–Polisportiva Messina 4-11, Italica Sport–Ossidiana Messina 7-2.

La classifica del girone ha visto l’Italica Sport chiudere al primo posto con 9 punti, seguita da Polisportiva Messina (6), Ossidiana Messina (3) e Rende (0).

Nella finale per il terzo e quarto posto, l’Ossidiana Messina ha superato il Rende con il punteggio di 10-3 La finale per il primo posto ha invece confermato la superiorità dei padroni di casa: Italica Sport–Polisportiva Messina 14-7, risultato che ha consegnato definitivamente il Trofeo Anassilao alla società reggina.

I premi individuali

Il successo è frutto del lavoro di un gruppo compatto e in costante crescita guidato dal tecnico Giacomo Mannino con gli assistenti Pierpaolo Barillà e Giuseppe Bianchi.

La squadra è composta da: Antonio Ricciuto, Domenico Vardé, Pierfrancesco Minniti, Daniele Mussolino, Nicola Alberti, Christopher Purpura, Samuele Gemelli, Angelo Maria Alberti, Andrea Castellani, Giuseppe Scaramozzino, Francesco Saverio Cirillo, Antonio Audino, Antonio Purpura e Demetrio Serranò.

A completare una manifestazione da incorniciare, l’en plein nei premi individuali da parte degli atleti di Italica Sport: Nicola Alberti capocannoniere del torneo, Antonio Ricciuto miglior portiere e Cristopher Purpura eletto MVP della competizione.

Appuntamento all’anno prossimo

La storia del Trofeo Anassilao prosegue, con appuntamento già fissato per la quinta edizione. “Siamo felici – ha dichiarato il presidente dell’Italica Sport Marco Francesco Polimeni – di essere riusciti ad organizzare un evento di così ampia portata. L’obiettivo è non fermarsi e consolidare questo appuntamento. Stiamo già lavorando alla prossima edizione con la voglia di ampliare ulteriormente il numero di partecipanti. A guidarci c’è sempre la voglia di fare dello sport un punto di riferimento sociale e culturale. E lavoriamo ogni giorno per questo, anche attraverso la gestione di un impianto come il Parco Caserta Sport Village che oggi rappresenta un punto di riferimento assoluto per lo sport agonistico ed amatoriale per tutta la città di Reggio Calabria”.