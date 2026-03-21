Domotek sconfitta in gara 1: Reggio Emilia si aggiudica la prima sfida promozione

Gara 1 della finale per la promozione in A2 di volley maschile, sembrava essere iniziata bene per la Domotek Reggio Calabria. Al PalaBigi di Reggio Emilia, Laganà e compagni si sono aggiudicati il primo set con le solite armi: ricezione attenta, attacchi variegati e l’innata dote di tirare fuori il meglio nella fase decisiva.

Poi però è venuta fuori la qualità della Conad, assieme alla rabbia di chi non voleva perdere anche davanti al proprio pubblico. Dopo la rimonta subita dagli amaranto a Belluno, in Coppa Italia. È finita 3-1 per Reggio Emilia. Domenica 29 marzo alla Domotek servirà la spinta del PalaCalafiore, per pareggiare i conti in gara 2.

o.f.