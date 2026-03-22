Tonno Callipo: vittoria netta e primato conservato

Riprende subito la marcia vittoriosa la Tonno Callipo, superando nettamente (3-0) la rimaneggiata Cerignola, presentatasi al PalaValentia con nove giocatrici, di cui soltanto sette impiegate dall’allenatrice Matera. La squadra giallorossa di coach Saja torna a vincere per 3-0 dopo cinque partite, precisamente dalla prima di ritorno quando superò Assitec. Una vittoria, la 18esima per le giallorosse in venti gare, che le conferma in vetta alla classifica, sempre con un punto (54) di vantaggio su Oplonti, che giovedì aveva battuto nettamente Volleyro. Un approccio feroce e determinato quello ammirato ieri da parte di Scacchetti e compagne che, specie nel primo set, non hanno lasciato il benché minimo spazio di manovra alle pugliesi. Basti vedere gli appena nove punti realizzati. Negli altri due set, soltanto nelle fasi iniziali Cerignola è rimasta in partita, abdicando ben presto alla voglia di rivalsa della Tonno Callipo, dopo lo stop di sabato scorso a Pomezia.

A livello individuale la solita Botarelli è stata la best scorer con 14 punti (di cui 3 ace e 1 muro), vice bomber e mvp di giornata Rizzo, con 10 punti di cui 2 muri. Degni di menzione anche i tre muri di Civitico nei complessivi 5 punti realizzati dalla centrale giallorossa. Il curioso ‘derby’ nella partita infine, è andato ancora alla Pomili giallorossa: Valentina ha vinto appunto anche la ‘sfida familiare’ realizzando due punti in più (9) della sorella Alessia che ieri, vista le numerose assenze, è tornata nel suo vecchio ruolo di centrale

CRONACA. Coach Saja presenta il consueto sestetto delle ultime settimane senza Grigolo, alla quinta gara saltata, ma rivista con piacere in panchina. Quindi diagonale Scacchetti-Botarelli, Civitico e Rizzo al centro, Cammisa-Pomili in banda. Quiligotti libero.

Nel primo set la Tonno Callipo mette subito le cose in chiaro, smentendo anche le partenze frenate degli ultimi tempi. L’iniziale 5-0, tra cui due punti di Botarelli, indirizzano subito il set contro Cerignola che chiama ovviamente subito time out. Vibo però continua a martellare col secondo ace di super-Botarelli (10-1) ed una più concreta del solito Valentina Pomili, 4 punti in questo parziale, tra cui il set-point (24-8), chiuso dopo un suo stesso attacco out, da un errore al servizio della brava regista ospite, l’argentina Corroux. Particolarmente reattive in questo primo set anche Civitico e Cammisa nelle file giallorosse.

Nel secondo set parte ancora bene la Tonno Callipo (4-1), ma Cerignola appare più dentro la partita ed infatti riesce a pareggiare (7-7), anche perché – almeno in questo inizio – Moneta continua a spingere e Caruso appare meno fallosa, ed anche Cianciotta dal centro dà il suo contributo. Però Vibo riprende subito in mano le redini del set e passa a condurre (11-7). Coach Matera chiama time out. A turno Cammisa, V.Pomili e qualche invasione pugliese di troppo portano a +5 (18-13) il vantaggio delle giallorosse. Da qui in poi Cerignola sembra rientrare in partita, spinta dalle esperte Alessia Pomili, Corroux (morbido tocco di seconda per il 19-15) e Moneta (attacco nei tre metri per il 20-18). E le ospiti riescono ad accorciare fino a -1 (21-20) con un’invasione di Scacchetti. Ma un errore al servizio di Corroux (22-20), oltre all’ingresso di Besteghi per Scacchetti, danno nuova linfa a Vibo: Pomili porta avanti (23-20) Vibo, coach Matera chiama tempo ma la Tonno Callipo riesce a chiudere con l’ottima Cammisa per il 25-21 e due set a zero.

Il terzo parziale, nella parte iniziale, ricalca quello precedente: Vibo avanti (4-2) ancora con un ace di Botarelli che bissa con una pipe per il 6-4. Ma Cerignola non ci sta e pareggia (6-6) con un errore giallorosso. Anche qui però Vibo si riprende subito ed allunga con un parziale di 4-0 (10-6), che costringe coach Matera al suo primo time out di questo ultimo set. Che però risulta vano poiché le giallorosse, trascinate dalla mano calda di Botarelli (col 12esimo punto finora e tre in questa fase), allungano sul 13-8. Non è però finita visto che Cerignola non molla quanto ad impegno, anzi con sole sette giocatrici arruolabili, ritorna in partita. Lo fa grazie ad un ace di Corroux che becca la zona di conflitto tra Cammisa e V.Pomili, portandosi così a -1 (16-15). Come accaduto però in precedenza, quando le ospiti sembrano poter completare la rimonta, riecco venir fuori Vibo. Un ace di Valentina Pomili ristabilisce le distanze a +4 (19-15) e puntuale arriva il secondo time out ospite. La squadra di Saja (che sul 22-16 fa nuovamente entrare Besteghi per Scacchetti, completando con Scarabottini per Botarelli) gestisce il vantaggio. Entra a referto anche Scarabottini con un delizioso pallonetto che vale il 23-17. Poi ci pensa la solita Cammisa a chiuderla con due attacchi finali, confermando ottimi standard di rendimento di cui è protagonista da cinque gare a questa parte!

INTERVISTA. A fine gara facciamo notare a coach Saja di aver visto una Tonno Callipo come ai vecchi tempi: sicuramente più concreta e determinata… “Sì – inizia il tecnico giallorosso – queste sono gare complicate perché l’avversario gioca ad un ritmo diverso dal tuo e bisogna essere bravi ad interpretarlo e continuare a spingere, nonostante su alcune situazioni si può anche lasciare andare qualcosa. Siamo stati molto bravi nel primo set a sfruttare gli errori avversari; poi anche nel secondo e terzo a rimanere lì attenti, facendo quel che c’era da fare, mantenendo sempre quei due-tre punti di vantaggio che mettevano al sicuro il risultato, quindi molto bene. Ora dobbiamo ripartire da questo risultato perché poi settimana prossima abbiamo una sfida veramente tosta contro la quarta che è Bisceglie sul suo campo. Quindi dobbiamo credere molto in questa vittoria, così come nel lavoro che stiamo facendo in palestra e andare a Bisceglie a fare la nostra partita.” Abbiamo visto una Tonno Callipo che, specialmente dopo lo stop di Pomezia, aveva voglia di riscattarsi… “Ma decisamente sì – conferma Saja -, e la scelta anche di lasciare il sestetto titolare era esattamente questa, cioè dare la possibilità alla squadra di ritrovare ritmo, determinazione e aggressività in campo, ottenendo il massimo possibile. Quindi questo è stato l’obiettivo di questa partita, e direi che le ragazze sono state molto brave ad ottenerlo, quindi ora testa bassa e si continua a lavorare per il prossimo impegno.” Grigolo arrivata alla quinta gara saltata per infortunio: ne ha parlato poco finora, ma la problematica-infortuni ha inciso finora sul cammino della squadra, nonostante l’attuale primato? “Il dato di fatto – ribatte Saja – è che abbiamo giocato finora in tutto il torneo 4 partite avendo a disposizione tutto l’organico: detto questo la situazione però non si può cambiare e facciamo con quello che c’è. Sono contento e soddisfatto di tutte le ragazze che ho in palestra. Sarei contento se ci fosse anche Grigolo, ma Cammisa sta facendo il suo alla grande, così com’è sempre stato anche per tutte le altre che sono entrate nel momento del bisogno. Quindi gli infortuni questa stagione ci stanno toccando abbastanza, però non mi piace parlare di sfortuna ed alibi, quindi siamo questi e noi dobbiamo continuare a spingere ed ottenere il nostro risultato.”

TONNO CALLIPO – PALLAVOLO CERIGNOLA 3-0

(25-9, 25-21, 25-17)

TONNO CALLIPO: Scacchetti 1, Botarelli 14, Civitico 5, Rizzo 10, Cammisa 10, V.Pomili 9, Quiligotti (L, 40% pos, 20% prf), Scarabottini 1, Besteghi. Ne: Vinci, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja

CERIGNOLA: Courrox 5, Caruso 7, A.Pomili 7, Cianciotta 5, Moneta 6, De Musso 1, Galuppi (L, 69% pos, 46%prf). Ne: Papagno, Raffaele. All. Matera

ARBITRI: Rutigliano e Magrone.

NOTE: durata set 18’, 26’, 23’ per un totale di un’ora e 7’. Vibo: ace 4, bs 6, muri 7, errori 16; Cerignola: ace 3, bs 10, muri 4, errori 25. Attacco 40%-26%; ricezione 49%-41%.