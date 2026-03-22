La Tonno Callipo capolista con merito dopo la nona di fila

Ed alla nona vittoria consecutiva arriva il meritato primato per la Tonno Callipo di coach Lanci! Gli splendidi ragazzi giallorossi hanno ottenuto il 12esimo successo stagionale per 3-0 ed hanno agganciato in vetta Corigliano, inopinatamente sconfitto a Letojanni, che sabato scorso aveva ceduto al PalaValentia di Vibo. Così tra le due principali candidate ai play-off, Corigliano e Aquila Bronte, che oggi di scena a Crotone potrebbe completare il trio in vetta, al momento a godere maggiormente è il terzo incomodo, appunto la Tonno Callipo. Non era certo questo l’obiettivo principale dei tonnetti giallorossi, alla vigilia di un torneo che ha visto profondamente rinnovato, con diversi esordienti, il roster del Presidente Callipo. Ma lavorando sodo e con abnegazione fin da inizio settembre, Paglialunga e compagni si ritrovano, meritamente, a sei gare dalla fine a giocarsi uno dei due posti validi per i play-off. La diciottesima vittoria stagionale, in venti gare, è arrivata nella trasferta di Palermo contro la Rossopomodoro. Tre set che hanno visto prevalere la Tonno Callipo dopo un’ora e venti minuti di partita. Particolarmente emozionante il primo set concluso dopo quattro set-point di Vibo. Gioco che era stato in equilibrio, prova ne sia l’alternarsi dei punteggi intermedi, con 8-7 e 16-14 per Palermo. Quindi il sorpasso Vibo (20-21), che allunga sul 21-23. Qui splendido tocco di seconda di Piovan che conquista il set-point (21-24). Ma Palermo li annulla tutti e tre con Cascio, Catinelli ed infine Raneli per il 24-24. Quindi Cascio sbaglia il servizio e nuovo set-point per Vibo (24-25): stavolta il bomber Boiko lo chiude con un attacco su cui nulla può la difesa siciliana. Così dopo 29 minuti di gioco Vibo indirizza la partita: nel secondo set infatti, sulle ali dell’entusiasmo i giallorossi conducono sempre nel punteggio. I parziali di 8-7, 16-12 e 21-16 raccontano del predominio della Tonno Callipo che si portano sul 2-0, vincendo anche il secondo set per 25-21, ed è sempre Boiko a siglare l’ultimo attacco vincente. Palermo sembra in disarmo nel terzo ma dopo l’8-6 per Vibo ecco il sorpasso sul 16-13. Finale di set con Vibo avanti 21-19. Stavolta dopo un match-point annullato a Boiko, è un primo tempo di Borgesi a regalare vittoria e primato alla Tonno Callipo che chiude l’ultimo parziale per 25-22, con l’abbraccio finale dei talentuosi ragazzi giallorossi. A livello individuale Boiko solito best scorer con 27 punti, di cui 3 ace e 2 muri; quindi Borgesi vice bomber (con Paglialunga) con 10 punti, di cui ben la metà a muro, sui 12 totali di squadra. Tutti però contribuiscono alla vittoria di squadra, anche Mauceri che entra a referto con un punto, oltre a Netti, 9 punti con 3 muri. E sabato prossimo si torna in casa col derby al PalaValentia contro Lamezia.

INTERVISTA. “È stata una partita – spiega coach Lanci – che sicuramente dal punteggio potrebbe sembrare di quelle abbastanza semplici. Invece abbiamo dovuto giocare un match di buon livello, contro un avversario che era composto da buoni giocatori a cui probabilmente la classifica non rende merito. Quindi – sottolinea Lanci – va dato merito ai miei ragazzi di aver giocato una buona partita, dimostrando di crescere anche dal punto di vista mentale. Ciò perché soprattutto nei momenti importanti siamo stati abbastanza lucidi da chiudere alcune situazioni a nostro favore. Dunque facciamo buon bagaglio anche di questa partita.” Al mister, che come sempre vola basso, chiediamo anche come vive la prima giornata da capolista… “Riguardo alla sconfitta di Corigliano a Letojanni, li agganciamo in vetta ma non ci badiamo più di tanto, piuttosto pensiamo a guadagnarci l’accesso ai play-off di partita in partita con il piglio giusto e la voglia di dimostrare di poter fare sempre di più.”

ROSSOPOMODORO PALERMO – TONNO CALLIPO 0-3

(24-26, 21-25, 22-25)

PALERMO: Cascio 16, G.Ferro 5, Raneli 8, Cuti 3, Opoku 4, Marcatti 4, Donato (L), Fiore 8, Ferraccù. Ne: Corso, Catinelli, Lombardo, Taranto, Giorlando (L). All. N.Ferro.

TONNO CALLIPO: Piovan 2, Boiko 27, Borgesi 10, Halim 6, Paglialunga 10, Netti 9, Buttarini (L), Saturnino, Mauceri 1. Ne: Vassallo, Smeraldo, Commisso, Riga, Fusco (L). All. Lanci

Arbitri: Sara Ciampanella e Giulia Concilio.

Note: durata 29’, 25’, 25’ per un totale di un’ora e 19’. Palermo: ace 2, bs 7, muri 11, errori 11; Vibo: ace 7, bs 10, muri , errori . Attacco: 44%-47%, ricezione 49%-73%.