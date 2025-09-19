Reggina: si interrompe la collaborazione con lo speaker Filippo Lopresti dopo 26 anni

Nella vita, tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Ma sono i modi a fare la differenza. La collaborazione di Filippo Lopresti con la Reggina durava da 26 anni. Ed è dunque proseguita dopo due fallimenti e ormai svariati presidenti. Il noto dj reggino ha prestato servizio come speaker dello stadio “Granillo”, in tutti questi anni, quasi sempre a titolo non oneroso.

Sua la lettura delle formazioni, l’annuncio dei marcatori e delle sostituzioni. Oltre agli avvisi straordinari. I rapporti, ribadiamo, hanno un inizio e una fine. Ma dopo 26 anni di collaborazione, Lopresti tutto si attendeva tranne che una strana telefonata di sabato sera. Ossia il sabato che precedeva l’esordio casalingo in campionato della Reggina, contro la Nissa.

Venuto a sapere che sarebbe dovuto uscire di casa solo ed esclusivamente per leggere le formazioni e basta, lasciando poi il resto degli interventi ad altre figure, Filippo Lopresti ci ha pensato una notte. Anche perché, oltre all’impegno pro-bono, ha spesso portato una parte delle attrezzature necessarie per la cabina del “Granillo”.

Nulla quaestio circa le scelte della Reggina, ognuno a casa propria decide chi debba fare cosa. Ma, messo in condizione di comunicare domenica mattina la propria indisponibilità, Lopresti si è visto arrivare un freddo “ci dispiace” come risposta, via messaggio. Nulla che possa cancellare o scalfire il calore che il noto dj reggino, che ormai per la Reggina è un personaggio storico, ci ha regalato in questi cinque lustri.

p.f.