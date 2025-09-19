Lamezia Tycke Sport APD lancia la stagione sportiva 2025/2026: 20 posti gratuiti

È ufficialmente partita la Stagione Sportiva 2025/2026 di Tycke Sport APD, con

un programma ricco di attività, nuove opportunità e l’impegno a rendere lo sport accessibile a tutti.

La grande novità di quest’anno è la possibilità per 20 giovani, a partire dai 6 anni di età, di praticare

sport gratuitamente con i tecnici federali FIBa e i professionisti dello staff. Tra le discipline proposte

spiccano Badminton e Pickleball, insieme a tanti altri sport che uniscono divertimento, benessere e

spirito di squadra.

Inclusione sociale e progetti attivi

Tycke Sport conferma il proprio ruolo di riferimento nello sport sociale grazie al progetto “Sport per la

coesione” presso l’IPM di Catanzaro, che porta lo sport negli istituti penitenziari minorili come strumento

educativo e di crescita.

Accanto a questo, l’associazione mantiene viva l’attenzione verso nuove iniziative culturali e sociali,

che saranno comunicate nelle prossime settimane.

Accesso facilitato

Grazie a strumenti come i voucher sportivi della Regione Calabria, il Fondo Dote Famiglia e la

Convenzione Bando Concilia, Tycke Sport rimuove le barriere economiche e permette a chiunque di

avvicinarsi alla pratica sportiva.

Informazioni e iscrizioni

● Iscrizioni gratuite: il modulo è disponibile online al link 👉

www.tyckesport.it/attivita/stagione-sportiva-2526

● Sport proposti: Badminton, Pickleball e tanti altri

● Sede e contatti:

Tycke Sport APD– 88046 Lamezia Terme (CZ)

Presidenza: 328 318 3483 – Segreteria Organizzativa: 320 219 9404

Email: tyckesport@gmail.com – PEC: tyckesport@pec.it

Con questa nuova stagione, Tycke Sport APD rinnova il proprio impegno sociale e sportivo: uno sport

che diventa incontro, crescita e comunità, accessibile sin dall’infanzia.