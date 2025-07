Reggina, gran ritorno in difesa: preso Blondett dal Sorrento

Gran ritorno in difesa per la Reggina, che si assicura le prestazioni del 33enne Edoardo Blondett. Era stato l’ultimo rinforzo estivo della squadra poi vincitrice della Serie C nella stagione 2019/20. Arriva dal Sorrento, che lo ha salutato con il seguente comunicato ufficiale:

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende nota l’avvenuta risoluzione del contratto che legava Edoardo Blondett alla società rossonera fino al 30 giugno 2026. Il club ha inteso condiscendere il desiderio espresso da Blondett anche per ringraziarlo del contributo fornito alla causa nelle ultime due stagioni sportive.

p.f.