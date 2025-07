Danze contemporanee: successi per l’Asd Copacabana

Si conclude con 14 Ori e 1 Argento il Campionato Italiano di Categoria 2025 per la Shed Studios by ASD COPACABANA di Reggio Calabria diretta dal Presidente Federale Coni M° Alessandro Mitidieri, del Vice Presidente e Direttore Artistico Claudio Bagnato e delle Maestre Mariangela Bagnato Tecnico e Ufficiale di Gara FIDESM e della M° Olena Honcharenko Tecnico Responsabile.

La scuola di danza reggina già da 20 anni ai vertici italiani ed esteri quest’anno si è superata con la conquista dei titoli italiani. “La nostra scuola quest’anno si è riconfermata Campione d’Italia indiscusso nella sezione Danze Accademiche, ogni atleta partecipante ha conquistato i vertici italiani nelle diverse discipline in gara, conferma del lavoro svolto durante l’anno accademico e della preparazione tecnica degli insegnanti. Questa conferma di disciplina e qualità arriva per concludere un anno ricco di medaglie ai mondiali di Riesa, Campionati Assoluti, borse di studio, concorsi e audizioni anche extra federazione sportiva, indice che la qualità della nostra scuola è ai vertici italiani”, queste le parole del Presidente Mitidieri orgoglioso e sempre presente nelle attività delle atlete reggine. Si ringrazia lo sponsor della nostra scuola “FARMACIA BORRUTO” della Dott.ssa Mariagrazia Borruto che ha creduto nei nostri progetti di crescita associativi.

Di seguito il medagliere della scuola di danza:

Francesca Assumma è la Campionessa Italiana della Categoria 13/14 AS in Modern Contemporary su 7 atlete in pista, Campionessa Italiana Jazz Dance su 13 atlete e Campionessa Italiana Show Dance su 9 atlete.

Chantal Nicolò è Campionessa italiana in Modern Contemporary 8/12 B su 27 atlete e Campionessa Italiana Show Dance su 35 atlete nonché Vice Campionessa italiana in Jazz Dance su 19 atlete.

Alice Arena è Campionessa Italiana della 15/16 A in Jazz Dance su 9 atlete e Campionessa Italiana Show Dance su 7 atlete.

Sofia Faucitano Campionessa Italiana 13/14 A in Jazz Dance su 8 atlete e Campionessa Italiana Show Dance su 14 atlete ottima prestazione anche per il Modern chiudendo in finale al 9° post su 69 atlete.

Asia Latella e Chantal Nicolò 8/12 B duo misto sono Campionesse italiane nel Duo Modern Contemporary su 7 duo in pista e Campionesse Italiane Jazz Dance su 8 duo in pista.

Sofia Cara Campionessa Italiana 13/16 B Jazz Dance su 48 atlete, Modern Contemporary finalista al 7° posto e nello Show dance 23° su 48 atlete.

Vittoria Iaria Campionessa italiana 13/16 B Show Dance, 22° nel Jazz Dance e 19° nel Modern Contemporary.

Asia Latella conquista la finale chiudendo al 4° posto su 35 atele nello Show Dance, e finalista con due 9° posti in Modern Contemporary su 27 atlete e nel Jazz Dance su 19 atlete.

Mia Franchini 8/12 C finalista in 8° posizione in Jazz Dance su 47 e 33° nel Modern Contemporary su 66 atlete in gara.

Ottime prestazioni anche per Ludovica Vinci 50° nel Modern Contemporary e 26° nel Jazz Dance al suo esordio ai Campionati Italiani Fidesm.