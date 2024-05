Gioco online, marzo 2024 fa registrare un +14,7% rispetto a 12 mesi fa

Se dicessimo che la crescita del settore dell’iGaming registrata quest’anno è una novità, staremmo dicendo una bugia. Infatti, lo sviluppo del gioco online non fa neanche più notizia, perché da qualche anno a questa parte è una vera e propria prassi. I passi in avanti che sono stati effettuati dal punto di vista tecnologico sono stati tantissimi e di altissimo livello, tanto che oggi ci interfacciamo con realtà come l’Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale e la realtà aumentata. Non è un caso che a marzo 2024 sia stato registrato un incremento del 14,7% per quanto concerne il gioco online rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questo testimonia il fatto che c’è una costante crescita, caratterizzata dai 225,7 milioni di euro che sono entrati nelle casse dell’Erario nel corso del mese di marzo.

Il ruolo delle slot machine nel comparto digitale



Le attività ludiche che hanno contribuito e che stanno continuando a contribuire allo sviluppo del settore del gaming sono tantissime, ma tra queste rientrano senza ombra di dubbio, più di molte altre, le slot da bar online disponibili online, che soprattutto qualche anno fa si erano rese vere e proprie protagoniste del fatturato del settore. Ad oggi, infatti, i videogiocatori hanno la possibilità di accedere alle macchinette da gioco sul web molto più comodamente e velocemente rispetto a qualche anno fa, quando l’unica soluzione era quella di recarsi direttamente in una sala da gioco fisica.

Parliamo, inoltre, di attività molto semplici, considerando il fatto che il giocatore non deve far altro che inserire i crediti, cliccare sul tasto spin e sperare che escano le combinazioni giuste e vincenti. Secondo quanto riportato dai dati analizzati e raccolti nel Libro Blu 2022, gli apparecchi di intrattenimento come le slot machine rappresentano una grandissima fetta degli introiti statali, tanto che parliamo di una percentuale pari al 54,77%, superiore anche ai giochi numerici, alle lotterie e alle scommesse.

I dati del Libro Blu 2022 relativi al gioco online



Ogni anno il Libro Blu svela i dati relativi al gioco online che fanno intendere l’impatto che il settore ha avuto sulle casse dell’Erario e le attività ludiche maggiormente tirate in ballo e chiamate in causa dai giocatori. Quelli che prediligono il comparto digitale rispetto a quello fisico sono sempre di più, così come sono sempre di più, di conseguenza, i conti gioco che vengono aperti sulle varie piattaforme di casinò digitale. Secondo il rapporto del 2022, che è stato poi pubblicato a distanza di 12 mesi, i giocatori nel corso dell’anno sono stati più di 11 milioni e più del 23% di questi ultimi si è orientato maggiormente sui giochi a base sportiva.Successivamente troviamo i giochi di abilità a distanza ed infine quelli di carte.

Tra i numeri più interessanti ritroviamo senza ombra di dubbio quelli che riguardano i giochi da casinò e di carte, che al termine del 2022 hanno registrato una somma di denaro pari a più di 500 milioni di euro, una cifra decisamente più elevata rispetto ai 300 milioni circa che sono stati registrati nel corso del 2020. Un altro dato senza ombra di dubbio significativo è quello che ha a che vedere con l’importo medio delle scommesse dei giocatori. In questo senso, infatti, quello più alto, pari a 164€ circa, è registrato dal poker cash, mentre a seguire ci sono i 73€ che riguardano i giochi di carte e i casinò games ed infine i 67€ che riguardano invece il betting exchange.

Insomma, alla fine dei conti possiamo tranquillamente affermare che i numeri che hanno avuto a che fare con il settore dell’iGaming nel corso del 2022 si sono rivelati essere più elevati sotto tutti i punti di vista rispetto a quelli che hanno avuto a che vedere con l’annata precedente del 2021. Ad essere aumentati sono stati anche gli atti di accertamento e le violazioni amministrative, con un incremento rispettivo del 3,17% e del 3,75%. Se parliamo di violazioni amministrative che riguardano gli apparecchi da gioco, arriviamo addirittura a scoprire che in questo senso c’è stato un incremento del 18,35%, mentre al contrario è stata registrata una diminuzione del 22% circa per quanto concerne gli atti di accertamento.

Secondo quanto riportato dal Libro Blu 2022, quindi, c’è stato un conseguente aumento delle ispezioni, le quali hanno condotto all’inibizione di 261 siti irregolari.