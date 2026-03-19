Metamorfosi Sonore: il Trio Elysium in concerto alla Sala Le Cisterne di Gioia Tauro

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 19,00 presso la locale Sala Le Cisterne avrà luogo un concerto del Trio Elysium composto dalla flautista Veronica Romeo, dal sassofonista Armando Pagnotta e dalla pianista Anna Lucia Trimboli.

L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

Il Trio Elysium nasce dal desiderio di esplorare il repertorio cameristico attraverso una formazione originale e versatile. Il gruppo propone non solo brani nati per questo ensemble strumentale – composizioni prevalentemente appartenenti alla produzione moderna e contemporanea – ma, anche trascrizioni appositamente realizzate, che ampliano la varietà stilistica dei programmi e permettono di spaziare tra epoche e linguaggi differenti.

Il trio, formato da giovani musicisti calabresi, ha iniziato la propria attività nel marzo 2025 suonato per prestigiose istituzioni musicali e vincendo anche importanti concorsi tra cui il 2° Concorso Internazionale “Concerto di Natale”, indetto dall’Associazione Culturale “Arte del suonare” di Sant’Angelo Romano (RM).

Il Trio Elysium propone il programma Metamorfosi sonore nel quale saranno eseguiti brani di Jules Auguste Demersseman, Charles Camille Saint-Saëns, Philippe Gaubert, Paul-Agricole Génin, Edouard Charles Arthur Mancini, Anton Bernhard Fürstenau e Charles Camille Saint-Saëns.

Ulteriori informazioni sul concerto al link https://www.amaeventi.org/evento/trio-elysum-mif26/