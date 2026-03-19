Reggio, l’1 aprile AfroJazz Experience feat. Fabrizio Bosso sul palco del Big Easy

Un sound intenso e travolgente, capace di unire radici afro-caraibiche e linguaggio jazz contemporaneo: è AfroJazz Experience feat. Fabrizio Bosso, l’evento in programma il prossimo 1 aprile al Big Easy di Reggio Calabria.
Un incontro vibrante di culture e sensibilità musicali che attraversa idealmente Cuba, il Mediterraneo e New York, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente.
Sul palco una formazione d’eccezione che riunisce musicisti italiani e cubani di altissimo livello:
- Dany Noel al basso, concentrato di groove e potenza ritmica
- Roberto Carcassès, pianista visionario e figura di riferimento della scena cubana contemporanea
- Fabrizio Bosso, tra i più autorevoli trombettisti europei, con un suono lirico e intenso
- Gaetano Partipilo al sax, interprete dal linguaggio moderno e trasversale
- Alex Napolitano alla batteria, motore ritmico capace di fondere tecnica, poliritmie e sensibilità jazzistica
Un ensemble capace di fondere tradizione e innovazione in un dialogo musicale ricco di energia, improvvisazione e contaminazioni.
Orari
Apertura porte: ore 19:00
Inizio concerto: ore 19:30
Il pubblico potrà scegliere tra diverse formule di partecipazione:
- ingresso con possibilità di cenare ordinando dal menu
- ingresso con aperitivo e drink
Biglietti (disponibilità limitata):
- Prima fascia: da €27,00 a €32,00 (ticket / ticket + aperitivo)
- Seconda fascia: da €23,00 a €28,00 (ticket / ticket + aperitivo)
È possibile selezionare il posto e la formula preferita in fase di acquisto.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e delle contaminazioni sonore internazionali.
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