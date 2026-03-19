Reggio, l’1 aprile AfroJazz Experience feat. Fabrizio Bosso sul palco del Big Easy

Un sound intenso e travolgente, capace di unire radici afro-caraibiche e linguaggio jazz contemporaneo: è AfroJazz Experience feat. Fabrizio Bosso, l’evento in programma il prossimo 1 aprile al Big Easy di Reggio Calabria.

Un incontro vibrante di culture e sensibilità musicali che attraversa idealmente Cuba, il Mediterraneo e New York, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente.

Sul palco una formazione d’eccezione che riunisce musicisti italiani e cubani di altissimo livello:

Dany Noel al basso, concentrato di groove e potenza ritmica

al basso, concentrato di groove e potenza ritmica Roberto Carcassès , pianista visionario e figura di riferimento della scena cubana contemporanea

, pianista visionario e figura di riferimento della scena cubana contemporanea Fabrizio Bosso , tra i più autorevoli trombettisti europei, con un suono lirico e intenso

, tra i più autorevoli trombettisti europei, con un suono lirico e intenso Gaetano Partipilo al sax, interprete dal linguaggio moderno e trasversale

al sax, interprete dal linguaggio moderno e trasversale Alex Napolitano alla batteria, motore ritmico capace di fondere tecnica, poliritmie e sensibilità jazzistica

Un ensemble capace di fondere tradizione e innovazione in un dialogo musicale ricco di energia, improvvisazione e contaminazioni.

Orari

Apertura porte: ore 19:00

Inizio concerto: ore 19:30

Il pubblico potrà scegliere tra diverse formule di partecipazione:

ingresso con possibilità di cenare ordinando dal menu

ingresso con aperitivo e drink

Biglietti (disponibilità limitata):

Prima fascia: da €27,00 a €32,00 (ticket / ticket + aperitivo)

da €27,00 a €32,00 (ticket / ticket + aperitivo) Seconda fascia: da €23,00 a €28,00 (ticket / ticket + aperitivo)

È possibile selezionare il posto e la formula preferita in fase di acquisto.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e delle contaminazioni sonore internazionali.

Assicurati il tuo posto ora.