Estate Bagnarese 2024: il 23 agosto il concerto dei Dirty Frogs

È ormai quasi tutto pronto per il concerto che i Dirty Frogs terranno venerdì 23 agosto nella principale Piazza della città di Bagnara.

L’evento patrocinato è finanziato dal comune di Bagnara è stato promosso dall ‘Associazione Culturale Interno Uno in collaborazione con la DJ Dama Production

“Siamo veramente contenti di poter suonare ed esprimere i nostri talenti davanti un pubblico come quello di Bagnara. E questo, per noi motivo di orgoglio che esprimiamo anche con un pizzico di soddisfazione per l’opportunità che ci è stata concessa. Faremo un bel concerto dando il massimo delle nostre performance e siamo sicuri che faremo divertite il pubblico che interverrà allo spettacolo” – queste le considerazioni della band che vi aspettano all’ormai prossimo evento.