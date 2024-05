Spettacolo di marionette marottes e burattini al Circolo Arci Samarcanda di Reggio Calabria

Sabato 11 maggio alle ore 17.30 il circolo ARCI SAMARCANDA, in via Emilio Cuzzocrea 11 a Reggio Calabria, apre le sue porte al Teatro di Figura LE RANE – in collaborazione con l’ass. Artistica Mana Chuma, per lo spettacolo di marionette e burattini “Lucia, la rana dagli occhi blu”.

Un’opera realizzata appositamente per i bambini ma che si presta a più livelli di lettura e di comprensione e affronta tematiche essenziali anche per gli adulti, specie i genitori che accompagneranno i piccoli spettatori e che potranno assistere assieme ai loro bambini alla performance.

Attraverso un “dispositivo” apparentemente semplice e immediato come il teatro si condividono messaggi importanti ad ogni età: la scoperta di se stessi, la crescita personale, l’accettazione dei propri limiti che diventano punti di forza quando si accoglie pienamente l’altro e il diverso da sé.

Per i Testi e la regia: Teresa e Grazia Bono

Per le marionette: Grazia Bono e Ilaria Nucera

Elementi di scena: Aldo Zucco

Musiche: Luigi Polimeni

Voci: Lucia Zucco, Luca Bonfiglio e la vocina speciale di Pietro Milardi.