Portigliola (RC), al Festival Tra Mito e Storia spazio alla commedia con L’Avaro di Plauto

A dare voce e corpo ai protagonisti della vicenda che servita da base per L’Avaro di Moliére, Gigi Savoia, che ha lavorato nella compagnia di Eduardo De Filippo e con i più grandi nomi della drammaturgia italiana come Giorgio Albertazzi, Luca De Filippo, Gigi Proietti, Mariano Rigillo e Maurizio Scaparro, e Francesca Bianco, da 40 anni protagonista in tutte le principali produzioni del Teatro Belli.

La commedia seguirà le vicissitudini del vecchio Catenaccio che, scoperta sottoterra una pentola piena d’oro, vive nel costante terrore che gli venga sottratta. Quando il suo ricco vicino Cicorione viene a chiedergli in sposa sua figlia Lucia, Catenaccio sospetta che si tratti d’una manovra per scoprire il suo oro e, come se non bastasse, non sa che la sua amata figliola è in realtà innamorata di Lupetto, nipote di Cicorione. A rendere ancora più ingarbugliata la vicenda, ci si metterà pure un cuoco maldestro, scambiato da Catenaccio per un ladro per l’improvvido uso della parola “pentola”…

Un susseguirsi di fraintendimenti ed equivoci d’ogni tipo in un crescendo di esilarante divertimento come solo Plauto, anche dopo duemila anni, è in grado di offrirci.