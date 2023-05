Grande partecipazione al concerto “20 anni di Musica dell’I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte”

Un concerto misto di emozione ed entusiasmo quello che ha celebrato il VENTENNALE dell’INDIRIZZO MUSICALE dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli Principe di Piemonte”.

Mercoledì 3 maggio il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria è diventato il palcoscenico dei ricordi di chi, in due decenni, ha vissuto in prima persona, il passaggio generazionale dell’Orchestra Giovanile che, nata come corollario emblematico del corso a indirizzo musicale, oggi è diventata il simbolo dell’intera comunità scolastica.

I giovani strumentisti, circa 90 tra alunni ed ex alunni, hanno affrontato un nutrito e variegato programma coordinati dal Direttore stabile prof. Vittorio Musarra (docente di flauto traverso) e dai Maestri proff. Anna Lucia Basso (violino) e Domenico Carere (chitarra). Preparati ad affrontare l’esibizione dei docenti di strumento Rosalba Lamantia (chitarra), Angela Pandolfino e Angelo Orlando (pianoforte), sono stati accompagnati dal coro polifonico di voci bianche miste a quelle dei docenti e del personale amministrativo della scuola, diretto dalle Maestre di canto Marina ed Enza Cuzzola.

La platea ha partecipato a uno spettacolo capace di diffondere emozioni musicali, separate da brevi interventi di giovani musicisti che hanno iniziato il loro percorso artistico proprio tra i banchi di scuola della “Vitrioli”, come il giovane solista al flauto Giuseppe Zoccoli e, in collegamento virtuale, il talentuoso pianista Alessandro Praticò e la straordinaria violinista Claudia Mallamaci, entrambi affermati professionisti conosciuti su scala nazionale e internazionale.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Morabito, sottolineando lo spirito identitario dell’Istituto, con grande emozione ha accolto le Dirigenti che l’hanno preceduta nel corso dei vent’anni della sezione musicale, le quali con le loro testimonianze hanno ripercorso i momenti salienti della nascita, con il racconto della Dirigente dott.ssa Rachele Sciarrone e gli aneddoti della Dirigente dott.ssa Orsola Latella e della Dirigente dott.ssa Anna Nucera.

Sono stati eseguiti brani classici e importanti colonne sonore, gli impegnativi brani corali “Adiemus” a tre voci, “E oh fortuna” di Carl Orff con coro misto e il “Va pensiero” da brividi.

La serata, moderata dal prof. Giuseppe Livoti, ex docente della scuola media Vitrioli, si è conclusa con la formidabile partecipazione di un pubblico che ha applaudito ininterrottamente, chiedendo più volte il bis.