L’1 febbraio al al Dracma Teatro di Reggio Calabria in scena “Bye Bye” scritto dall’attore e autore veneto Nicolò Sordo

Mercoledì 1 febbraio al Dracma Teatro di Reggio Calabria in scena Bye Bye scritto dall’attore e autore veneto Nicolò Sordo e interpretato da Marina Romondia. Già finalista della XVI Edizione Premio Dante Cappelletti. “ Bye bye , è vincitore di tre residenze artistiche del Progetto CURA 2022. Bye bye è una storia vera di emigrazione. Una storia di nostalgia di casa tra il Tevere, il Gange, la Nigeria, Bilbao e le Canarie. Una storia di media povertà di questo villaggio globale. La povertà di quelli che la vita ha costretto a volare basso“. Un testo che pesca a piene mani dalla realtà e la rende profonda e accecante: “Nel mio testo Marina è Maria Sanchez Misericordia – afferma Nicolò – una badante, buddista, cleptomane, alcolista, accumulatrice compulsiva, no-vax, non ancora vecchia e non più giovane, una mortalissima dea della bruttezza di Pamplona ma residente a Roma. Sembra una favola, invece è una persona che conosco.”



Una collaborazione brillante quella tra Sordo e Romondia ancora reduci dal successo di critica e pubblico con I D O N T W A N N A F O R G E T di Bressan/Romondia il fortunato e apprezzato spettacolo ispirato all’opera The ballad of the Sexual Dependency della fotografa statunitense Nan Goldin .