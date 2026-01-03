Domani al Teatro Rendano “Brokeback Mountain” con Malika Ayane

Domenica 4 gennaio, alle ore 20.30, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, arriva “Brokeback Mountain – A play with Music”, spettacolo basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson. A vent’anni dall’uscita del pluripremiato film diretto da Ang Lee, la storia si trasforma in una produzione teatrale che unisce teatro, musica e cinema, con i brani originali composti da Dan Gillespie Sells e interpretati dal vivo da Malika Ayane, accompagna da una band. Sul palco, nei ruoli dei due protagonisti, Edoardo Purgatori e Filippo Contri, affiancati da Mimosa Campironi e Matteo Milani. Regia e adattamento italiano sono firmati da Giancarlo Nicoletti.

La Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano, e realizzata con il supporto della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e dell’Università della Calabria, inizia il 2026 con uno spettacolo coinvolgente e dal forte impatto emotivo. La storia segue l’intenso legame tra Jack ed Ennis, due diciannovenni che nel 1963 accettano un lavoro da pastori in un Wyoming povero e rurale. Isolati sulla montagna, scoprono un sentimento travolgente che segnerà le loro vite per oltre vent’anni, costretto però a rimanere nascosto in una società ostile e retrograda.

“Portare Brokeback Mountain a teatro è un esercizio di sottrazione e di fiducia – spiega il regista Nicoletti –. Fiducia nella potenza del racconto, dei personaggi e nella capacità del linguaggio teatrale – contaminato da altri codici espressivi – di restituire una storia capace di parlare in modo diretto, profondo, quasi istintivo, alla pancia e al cuore di chi guarda. Un lavoro in cui l’essenzialità diventa valore drammaturgico e cifra stilistica, affidandosi alla direzione attoriale e alla forza espressiva della musica dal vivo, trasformandola in elemento drammaturgico centrale. La vastità dei luoghi – così centrale nel racconto originale – viene allora affidata alla musica, ai giochi di luce, alla suggestione teatral/cinematografica (con l’utilizzo di videoproiezioni e camere live), in uno spazio in costante trasformazione, che si dilata e contrae, facendosi intimo o aprendosi all’orizzonte, in relazione con ciò che accade tra i corpi in scena”.

Le scene sono firmate da Alessandro Chiti, i costumi da Giulia Pagliarulo e il disegno luci da Giuseppe Filipponio. La live band che accompagnerà Malika Ayane è diretta da Marco Bosco, ed è composta dallo stesso Bosco (piano), Giacomo Belli (chitarre) e Giulio Scarpato (basso e contrabbasso). “Brokeback Mountain” è una co-produzione Teatro Carcano, Altra Scena & GF Entertainment di Gianluigi Fabiano, Accademia Perduta Romagna Teatri in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di CPK Artists, LLC e The Agency (London) Ltd.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo.