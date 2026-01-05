Castrolibero, musica e politiche sociali: il Concerto dell’Epifania dell’Aliante Chorus

“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
Ieri sera, nella Parrocchia della Santa Famiglia di Andreotta in Castrolibero, si è svolto il Concerto dell’Epifania dell’Aliante Chorus, un appuntamento che ha saputo coniugare musica, inclusione e attenzione al benessere sociale, inserendosi pienamente nel solco delle politiche di comunità.
L’evento si è aperto con i saluti e i ringraziamenti della presidentessa dell’Associazione Aliante APS, Anna Laura Mattesini, che ha espresso profonda gratitudine al parroco della parrocchia, don Enzo Gabrieli, per l’accoglienza e la sensibilità dimostrata, e alla consigliera delegata al Welfare, Anna Giulia Mannarino, presenza costante e concreta nel tessuto sociale del territorio, capace di mettere il proprio servizio al centro dei bisogni della comunità con amore e dedizione.
Nel suo intervento, don Enzo Gabrieli ha richiamato l’importanza di aprire i cuori, sottolineando come accoglienza e pace siano valori fondanti della convivenza sociale. Un messaggio rafforzato dal riferimento alle parole di Papa Leone sul tema della pace, particolarmente attuali alla luce dei recenti avvenimenti in Venezuela, che interpellano le coscienze e invitano alla solidarietà e alla responsabilità collettiva.
A concludere gli interventi è stata la consigliera Anna Giulia Mannarino, delegata al Welfare, che ha evidenziato come la musica sia uno strumento efficace di inclusione, socializzazione e benessere sociale. Esperienze come quella dell’Aliante Chorus dimostrano come le politiche sociali possano tradursi in azioni concrete, capaci di favorire partecipazione, relazioni autentiche e cura dei legami, soprattutto per le fasce più mature della popolazione.
Una serata che ha confermato come il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e comunità possa generare valore sociale, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere cultura, musica e inclusione.

Saldi invernali 2026: in Calabria atteso un giro d’affari tra 110 e 130 milioni di euro

Comune vince il bando del ministero dell’Istruzione per l’adeguamento prevenzione e protezione antincendio. Capellupo: “260mila euro saranno destinati alle scuole Todaro e Campanella”

Il primo Concerto di Capodanno promosso dal Comune di Crotone

Catanzaro: disagi idrici a Germaneto, Viale Emilia, Guglia, zona Motorizzazione, Runci

