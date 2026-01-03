“Lo Schiaccianoci” incanta il pubblico lametino

Nell’ambito della rassegna Vacantiandu Fest 2025, diretta da Nico Morelli ed Ercole Palmieri, l’Italian Style Ballet ha portato in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme una versione de “Lo Schiaccianoci” che ha saputo incantare il pubblico, confermando come questo capolavoro di Pëtr Il’ič Čajkovskij non smetta mai di emozionare, specialmente durante il periodo delle feste.

La firma coreografica di Luigi Martelletta ha offerto una lettura fresca e vibrante del classico. Senza mai tradire il rigore accademico che il titolo impone, Martelletta ha scelto di snellire la narrazione, puntando su una dinamicità che ha reso il viaggio di Clara fluido e coinvolgente, regalando alla platea gremita un racconto vivo, dove ogni gesto si è trasformato in parola.

I danzatori hanno esibito un rigore formale cristallino, sorretto da una cifra stilistica che privilegia la nitidezza delle linee e l’espressività del gesto. I momenti d’insieme, come l’iconico Valzer dei fiocchi di neve, hanno riempito il palco del Grandinetti con un’armonia geometrica quasi ipnotica, elementi fondamentali per dare vita ai personaggi fiabeschi che popolano il Regno dei Dolci.

Sebbene l’allestimento puntasse su una sobria eleganza piuttosto che su sfarzi barocchi, l’atmosfera creata dai costumi e dal gioco luci è riuscita a evocare perfettamente quel senso di meraviglia tipico della fiaba di Hoffmann. Il pubblico, composto da appassionati e da molte famiglie, ha risposto con un calore travolgente, sottolineando con lunghi applausi i passaggi più virtuosistici.