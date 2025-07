EstArte, assessora Monteverdi: “Catanzaro palcoscenico a cielo aperto. E tutti pronti per il grande evento del 6 agosto con Serena Brancale”

Nota dell’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi

EstArte è nel vivo e Catanzaro si sta trasformando, giorno dopo giorno, in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’edizione 2025 della rassegna estiva promossa dal Comune sta regalando alla città un’estate intensa, ricca di appuntamenti gratuiti e diffusi, capace di unire tradizione e innovazione, nei luoghi simbolo del centro e del mare.

Ma il meglio deve ancora venire: tra gli eventi più attesi, infatti, cresce l’attesa per il concerto gratuito di Serena Brancale, in programma il 6 agosto nell’area del porto: un appuntamento che unisce la raffinatezza musicale di una delle artiste più talentuose della scena italiana a uno dei luoghi più suggestivi della nostra città. Un momento speciale che inserisce la nostra città tra le tappe di un tour nazionale e internazionale: da Roma a Milano, da Pechino a Shangai, la voce e i suoni di Brancale attraversano il Paese e il mondo, passando anche per Catanzaro.

E a distanza di pochi giorni, il 14 agosto, sullo stesso palcoscenico dell’area del Porto salirà Fausto Leali, una delle voci più importanti della storia della musica italiana.

EstArte si sta strutturando come percorso culturale e artistico che sta coinvolgendo migliaia di persone, tra residenti e visitatori, e che abbraccia la musica, le arti visive, lo spettacolo, la spiritualità e la creatività urbana. Dopo la grande partecipazione ai festeggiamenti in onore di San Vitaliano l’ottimo risultato conseguito con la mostra “Nescimu” (aperta ancora fino al 31 luglio al complesso Monumentale del San Giovanni), EstArte continua a sorprendere.

Grande successo già per “Catanzaro Street Wave”, che sta portando la vitalità della cultura urbana nel quartiere Lido, che continuerà anche stasera, 24 luglio, e venerdì 1 agosto con performance live e momenti di socialità partecipata. Il Complesso Monumentale del San Giovanni, con Factory Area, il 20 e il 21 agosto diventa punto di riferimento per i linguaggi contemporanei, ospitando due giorni di musica che coinvolgono in particolare i giovani e i creativi del territorio.

E ancora: Schermi – Cinema Multipiazza, la rassegna che da cinque anni arricchisce le estati di Catanzaro, portando il cinema nelle piazze e nei quartieri anche quest’anno.

«EstArte sta confermando quanto Catanzaro abbia voglia di vivere lo spazio pubblico in modo condiviso, attraverso la cultura, la musica e l’arte – dichiara l’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi –. Abbiamo costruito un programma che ancora crescerà con qualche altra novità importante e che parte dalla tradizione ma guarda al futuro, coinvolgendo energie nuove, realtà culturali dinamiche e tanti cittadini. La risposta della città è straordinaria, e ci motiva a fare ancora di più. EstArte è un progetto di comunità».