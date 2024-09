Premio Fabrizio De André – Parlare Musica: Januaria si è aggiudicata il premio di Repubblica.it

Si è conclusa a Roma la XXIII edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica, con due serate dedicate alla promozione nei nuovi talenti artistici italiani.

La cantautrice catanzarese Januaria si è aggiudicata il premio di Repubblica.it, consegnato dal direttore Pietro D’Ottavio. I lettori di Repubblica hanno espresso le loro preferenze e con oltre duemila voti hanno decretato come vincitrice la cantante con il brano “Santi”.

“Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto” ha dichiarato Januaria. “Già essere finalista in un premio così importante, dedicato al padre dei cantautori italiani, è stato per me un grande successo. Portare a casa la targa di Repubblica si aggiunge a questa bellissima emozione e mi rende particolarmente orgogliosa, considerato che è stato il pubblico a preferire il mio singolo tra i 10 arrivati in finale”.

“Ben vengano manifestazioni come queste” – ha aggiunto la cantante – “perché al di là della competizione artistica rappresentano occasioni di confronto e di arricchimento nel nome della musica. Ringrazio gli organizzatori del premio, la giuria e tutti coloro che mi hanno permesso di ottenere questo importante riconoscimento”.

Alla presenza di Dori Ghezzi, vedova dell’artista e presidente della Fondazione De André oltre che della giuria del premio, il gran finale della kermesse ha ospitato anche Ron e Ariete, i due cantanti a cui sono state assegnate le targhe Faber.

A vincere il Premio De André, invece, è stato il cantante Santoianni con il brano “Questa canzone non vale niente”.