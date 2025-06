Margherita Buy Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Dopo l’annuncio dell’Ambassador Denise Capezza e la Colonna d’Oro alla carriera al pluripremiato attore napoletano Toni Servillo, si arricchisce il parterre degli ospiti del Magna Graecia Film Festival ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte e dedicato alle opere prime e agli autori emergenti.

A Soverato arriverà per la prima volta l’attrice e regista Margherita Buy che riceverà la Colonna d’Oro realizzata dal Brand GB Spadafora e sarà protagonista di una conversazione sul palco dell’arena moderata dal giornalista e documentarista Fabrizio Corallo.

Margherita Buy debutta al cinema nel 1986 con La seconda notte di Nino Bizzarri. Dopo le collaborazioni con Daniele Luchetti (Domani accadrà e La settimana della Sfinge), Sergio Rubini (La stazione) e Giuseppe Piccioni che la dirige in Chiedi la luna, viene notata da Carlo Verdone che la chiama come coprotagonista in Maledetto il giorno che t’ho incontrato. La commedia risulta essere un film campioni d’incassi e le dà popolarità presso il grande pubblico e la porterà a lavorare con i grandi registi italiani come Mario Monicelli, Ferzan Özpetek, Paolo Virzi, Giovanni Veronesi, Marco Bellocchio, Roberto Faenza, Nanni Moretti, Gabriele Salvatores, Ivano De Matteo, Silvio Soldini, Cristina e Francesca Comencini.

Vincitrice di numerosi David di Donatello, Nastri d’argento, Globi d’Oro e Ciak d’Oro, Margherita Buy è ad oggi l’attrice più premiata di sempre in Italia. Nel 2024 esordisce alla regia con il film Volare, di cui è anche sceneggiatrice.

Il MGFF, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, giunto alla ventiduesima edizione, proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali. La novità di quest’anno è l’aggiunta di un’ulteriore sezione – diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione – che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio e che arricchisce la proposta e la mission culturale del Festival da sempre attento alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonna d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.