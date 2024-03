Niente biglietti ai tifosi del Cosenza per la partita con la Ternana: prefetto umbro dispone divieto di vendita

Divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Cosenza per la partita di serie B con la Ternana che si disputerà sabato allo stadio Libero Liberati di Terni. Lo ha disposto il prefetto della città umbra Giovanni Bruno.

Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha infatti evidenziato che, dall’esame dei profili di rischio connessi all’incontro Ternana-Cosenza, “sussiste il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione del derby Cosenza-Catanzaro dello scorso 3 marzo”.

Nel corso di tale partita, infatti, le due tifoserie – ricorda la Prefettura di Terni in un comunicato – hanno dato luogo a scontri, al reciproco lancio di fumogeni e bombe carta e, al termine della gara, sono state compiute aggressioni a danno delle forze di polizia. Il prefetto di Terni, preso atto di questo quadro ha adottato il provvedimento.