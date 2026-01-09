Contributi per eventi e manifestazioni, il sindaco di Vibo Valentia Romeo ringrazia la Camera di Commercio: “La loro collaborazione un grande segnale per la città”

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha inviato una lettera di ringraziamento al presidente della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, ed all’intero Consiglio, per manifestare la riconoscenza dell’amministrazione e della città verso l’ente camerale, che per la terza volta in un anno e mezzo ha contribuito economicamente alla realizzazione del cartellone degli eventi.

“Ho ritenuto doveroso – dichiara il primo cittadino – esprimere un sincero ringraziamento per il prezioso contributo concesso a sostegno della programmazione natalizia realizzata in città, che è solo l’ultimo in ordine di tempo dopo quello natalizio 2024 e quello estivo”.

Ma l’aspetto che il sindaco intende maggiormente evidenziare va ben oltre il sostegno economico: “Occasioni come questa rafforzano un principio fondamentale: la necessità di una collaborazione istituzionale stabile e lungimirante, capace di promuovere insieme le potenzialità e le bellezze del territorio vibonese. E con la Camera di commercio abbiamo un ottimo rapporto che, sono certo, porterà sempre frutti migliori. Solo attraverso un percorso condiviso tra le istituzioni e le componenti produttive, commerciali, imprenditoriali e culturali potremo costruire una crescita complessiva, orientata a un vero salto di qualità nella capacità attrattiva di Vibo Valentia. Confido, pertanto, che la sinergia avviata in questa circostanza, sancita da una comune visione di sviluppo della città – conclude il sindaco Romeo – possa consolidarsi e tradursi in ulteriori opportunità di promozione e sviluppo territoriale”.