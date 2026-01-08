Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “850.000 euro a scuola, sport e socialità nel Vibonese”

Un risultato concreto e significativo per il territorio vibonese, frutto di un’azione politica attenta alle reali esigenze delle comunità locali. Sono stati infatti destinati 850.000 euro a interventi strategici per la scuola, lo sport e la socialità, ambiti fondamentali per la crescita, l’inclusione e il benessere dei cittadini.

A darne notizia è Ivan Martino, Coordinatore Regionale del laboratorio politico di idee Democraticamente Uniti per la Calabria, che sottolinea il valore di un finanziamento capace di tradursi in opere e servizi reali per il territorio.

«Questo importante stanziamento – dichiara Martino – è il risultato dell’impegno concreto dell’On. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che ancora una volta ha dimostrato attenzione e responsabilità verso il Vibonese. Parliamo di risorse destinate a settori chiave come l’istruzione, lo sport e la socialità, pilastri indispensabili per costruire comunità più forti e inclusive».

Secondo Martino, si tratta di un segnale politico chiaro: «Investire nei territori significa investire nelle persone, nei giovani e nel futuro. Questi fondi rappresentano un passo avanti importante per migliorare la qualità della vita e offrire nuove opportunità, soprattutto alle nuove generazioni».

«Come Democraticamente Uniti per la Calabria – conclude – continueremo a sostenere e valorizzare tutte quelle azioni istituzionali che producono risultati tangibili, lavorando affinché la Calabria e il Vibonese possano finalmente esprimere tutto il loro potenziale».