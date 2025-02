I vitigni della Costa degli Dei si presentano in attesa del Vinitaly

E’ tutto pronto per la spedizione veronese del Gal Terre Vibonesi che insieme all’associazione dei viticoltori locali ha scelto di presentare ad un pubblico di operatori del settore e giornalisti enogastronomici le caratteristiche del Magliocco Canino e dello Zibibbo, i vitigni che rappresentano l’espressione enologica della nascente Doc Costa degli Dei.

In attesa che il Ministero delle Politiche Agricole completi il percorso per la nascita della nuova denominazione vitivinicola della Calabria il gruppo d’azione locale, presieduto da Vitaliano Papillo, ha scelto di avviare una strategia di promozione del territorio attraverso alcune attività extra regionali, in vista del Vinitaly di Aprile.

Un percorso di promozione dei vitigni e dell’areale di produzione che si inserisce a pieno titolo nella strategia del Marchio Territoriale Terre Vibonesi strumento voluto dal Gal per evidenziare la «visione che abbiamo sul territorio e che ci servirà – aggiunge il presidente Papillo – per trasformare radicalmente l’esperienza turistica e gastronomica della nostra terra, elevandola a livelli di eccellenza che merita da sempre. Questo marchio è la nostra promessa, il nostro impegno per un futuro in cui le Terre Vibonesi brilleranno di luce propria nel panorama nazionale».

Proprio in questa chiave di narrazione strategica oltre i confini locali il Gal Terre Vibonesi insieme ai viticoltori che animeranno la Doc ha scelto di presentare i vitigni Magliocco Canino e Zibibbo a Verona in una masterclass rivolta ad operatori di settore e stampa specializzata, in vista della spedizione più corposa durante il Vinitaly 2025 insieme alla Regione Calabria e l’assessore all’Agricoltura guidato da Gianluca Gallo.

Martedì 4 marzo sono già tanti i ristoratori, i giornalisti, i sommelier che hanno aderito alla masterclass curata da Raul D’Alessandro, Presidente di Fondazione Italiana Sommelier Veneto insieme a Gennaro Convertini, presidente dell’Enoteca Regionale della Calabria. Momento di assaggio e presentazione dei due vitigni rappresentativi del vibonese al quale prederanno parte anche il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo e il presidente dell’Associazione Viticoltori Vibonesi, Domenico Silipo.

Sei i vini in assaggio durante la degustazione veronese prodotti dalle cantine Masicei, Artese, Origine & Identità, Benvenuto, Marchisa e Casa Comerci che permetteranno di conoscere le caratteristiche dei vitigni e scoprire le esperienze produttive della Costa degli Dei. Unitamente all’attività tecnica il Gal e l’associazione dei viticoltori vibonesi sfrutteranno l’occasione di incontro con gli operatori di stampa e settore enogastronomico del veneto per offrire un focus sui percorsi di enoturismo che si stanno sviluppando sul territorio proprio in vista della nascente denominazione calabrese.