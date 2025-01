Eventi natalizi a Vibo, chiuso il rendiconto. Il sindaco Romeo: “I risultati contano, ma anche come ottenerli”. L’assessore Soriano: “Ecco tutte le somme impiegate”

“Il buon governo si misura non soltanto dai risultati ma anche dal come si ottengono. Ed è per questo che non possiamo nascondere la nostra soddisfazione per quanto realizzato durante le festività natalizie appena trascorse, anche dal punto di vista prettamente economico”. È quanto dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, sul calendario natalizio alla luce della rendicontazione effettuata dagli uffici finanziari con cui sono state cristallizzate le spese sostenute.

Un lavoro lungo e oculato, che ha impegnato più assessorati e sul quale oggi vuole intervenire pure l’assessore alla Cultura e al Commercio, Stefano Soriano. “Come ha sempre sostenuto il sindaco, noi siamo chiamati non solo ad amministrare ma ad amministrare bene. E l’utilizzo attento delle risorse dell’ente va in questa direzione. Oggi possiamo tirare le somme di una programmazione che ci ha portato ad impegnare circa 100mila euro per realizzare tutti quegli eventi che per un mese abbondante hanno allietato le giornate dei vibonesi e non solo. Ma ciò che voglio sottolineare, anche per un dovere di trasparenza, è come di quei 100mila euro soltanto 20mila siano risorse di bilancio, mentre il resto proviene da altre fonti. Nel dettaglio: 10mila euro di contributo della Camera di commercio; 14mila dalla Regione tramite la legge 13; e ben 57mila dalla tassa di soggiorno. Queste sono tutte fonti di finanziamento dedicate per loro natura alla realizzazione di eventi, mentre solo i restanti 20mila sono fondi di bilancio: in pratica meno di un euro per abitante del nostro Comune. Ho voluto evidenziare tutto questo – conclude Soriano – innanzitutto per tenere fede al nostro patto con i cittadini ai quali abbiamo promesso chiarezza e trasparenza, ed inoltre per rimarcare come la nostra azione politica tenga in massima considerazione gli equilibri di bilancio non tralasciando di cogliere ogni possibile forma di finanziamento alternativo”.