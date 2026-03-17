Reggio, nasce Il Laboratorio per la valorizzazione del patrimonio dello Stretto

Il giorno martedì 24 marzo p.v. alle ore 16,30 presso l’Aula A1 della sede UNIRC di Palazzo Zani in via dei Bianchi -in pieno Centro città , a pochi passi da Piazza Italia e Piazza Camagna – si terrà un seminario dal tema: ”Territorio, ambiente e sviluppo dell’area dello Stretto”. Il Seminario sarà il primo atto propedeutico alla costituzione del LABORATORIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ECOPAESAGGISTICO E TERRITORIALE DELLO STRETTO DI MESSINA, promosso dalla Rete COPATSS (Comunità di Patrimonio del territorio dello Stretto Sostenibile) con le organizzazioni aderenti e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentata dal coordinatore, Prof. Domenico Marino .

Il Laboratorio intende promuovere studi ,ricerche e tesi con due gruppi di lavoro attorno ad altrettante tematiche su cui da tempo si sono avviati elaborazioni e dibattito : 1. La realizzazione del parco Nazionale dello Stretto , Costa Viola e Ganzirri ; 2. la ripresa della procedura per il riconoscimento UNESCO dello Stretto ” Patrimonio Mondiale dell’umanità”.

Al laboratorio parteciperanno e contribuiranno ,oltre a docenti di UNIRC e UNIME , esperti e studiosi della stessa rete Copatss e di associazioni culturali e ambientaliste. Si auspica però di avviare lavori di tesi Dottorali e di Lauree Specialistiche su ciascuno dei temi indicati , anche per giungere in tempi non lunghi ai primi risultati.

Appuntamento il giorno martedì 24 marzo p.v. presso la sede UNIRC di Palazzo Zani .

Nei prossimi giorni verrà diffuso altro materiali INFO sul meeting.