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Primarie centrosinistra, Giovani Democratici: “Pronti ad affiancare Battaglia per vincere a Reggio Calabria”

“Le primarie del centrosinistra sono state un bellesercizio di democrazia e partecipazione sia per i cittadini che per il nostro partito. Come Giovani Democratici ci siamo spesi al massimo sia a supporto dell’organizzazione sia a supporto della campagna elettorale.

Vanno poi rimarcate le attività di puro volontariato di chi, tra di noi, ha scelto di svolgere le funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di rappresentante del candidato, dedicando il proprio tempo alla causa comune.

Siamo certi di aver contribuito, per la nostra parte, a rendere la vittoria di Mimmo Battaglia ancor più larga e convincente, grazie al coinvolgimento dell’elettorato giovanile, grazie anche all’estensione del diritto di voto ai sedicenni.

Ripartiamo da questa vittoria, dichiarandoci pronti e disponibili per affiancare il candidato Mimmo Battaglia alle prossime competizioni comunali, offrendo le nostre idee e le nostre risorse personali.

Con lobiettivo comune di ottenere la vittoria delle elezioni comunali di Maggio 2026″.

E’ quanto si legge in una nota stampa dei Giovani Democratici.

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