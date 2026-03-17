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Consiglio metropolitano convocato venerdì 20 marzo: interventi di riqualificazione urbana, avvisi per progetti contro il Cyberbullismo e a sostegno delle persone anziane

ll Consiglio metropolitano di Reggio Calabria è convocato in sessione straordinaria per il giorno 20 marzo 2026, con inizio alle 14:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle 15:00 per discutere e deliberare sulle seguenti proposte aventi ad oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia; Goals Metro City, progetto per l’attuazione territoriale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile tra il Mase e la Città metropolitana di Reggio Calabria; aggiornamento Piano triennale OOPP 2025/2027 anno 2025″; Approvazione schemi accordo di collaborazione e di fidejussione relativi all’avviso pubblico selezione di progetti e interventi di sostegno per minori e giovani per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; Approvazione schemi accordo di collaborazione riferiti all’Avviso pubblico selezione di progetti a sostegno per le persone anziane; Interventi di somma urgenza di ripristino eseguiti sulla rete stradale metropolitana a seguito degli eventi meteorologici tra il 18 e 21 gennaio 2026.

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