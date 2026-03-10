Delegazione governativa del Brasile a Gioia Tauro. Cirillo: “Sinergia tra Porti per la crescita del territorio”

«Oggi siamo stati a Gioia Tauro insieme a tanti sindaci dell’area tirrenica e al primo cittadino gioiese Simona Scarcella per un incontro importante con una delegazione del governo brasiliano dello Stato di Santa Catarina. È stato un momento significativo che segna l’avvio di rapporti internazionali tra il nostro porto, quello di Gioia Tauro, e il porto brasiliano di Itajaí».

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha partecipato all’incontro istituzionale svoltosi nel Comune di Gioia Tauro con i rappresentanti della delegazione governativa brasiliana e con i sindaci della Piana.

«Ringrazio il sindaco Simona Scarcella e tutti i primi cittadini presenti – ha aggiunto Cirillo – per aver condiviso questo momento di confronto che guarda al futuro del territorio. Il porto di Gioia Tauro rappresenta una delle infrastrutture strategiche più importanti del Mediterraneo e può diventare un ponte naturale tra la Calabria e il Brasile».

La visita istituzionale si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione volto a favorire nuovi scambi commerciali e possibili accordi tra il porto di Gioia Tauro e il porto brasiliano di Itajaí, tra i principali scali logistici del Brasile e secondo porto del Paese per volume di movimentazione.

Nel corso della giornata la delegazione ha visitato le infrastrutture portuali, alla presenza dei vertici dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, dei rappresentanti di MCT – Medcenter Container Terminal e di Confindustria, approfondendo le opportunità di cooperazione logistica e commerciale tra i due scali.

«Da qui vogliamo costruire un ponte concreto tra la nostra regione e il Brasile – ha sottolineato Cirillo – e il porto di Gioia Tauro avrà un ruolo centrale in questo percorso».

Il Presidente del Consiglio regionale ha inoltre annunciato che la delegazione brasiliana e i sindaci dell’area saranno ricevuti nel pomeriggio di domani a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.

«Sarà un ulteriore momento di confronto istituzionale – ha concluso Cirillo – per rafforzare relazioni economiche e commerciali che possono offrire nuove opportunità di sviluppo per la Calabria e per l’intero sistema portuale del Mediterraneo».