“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
HomeCalabriaReggio CalabriaDelegazione governativa del Brasile a Gioia Tauro. Cirillo: "Sinergia tra Porti per...
CalabriaReggio Calabria

Delegazione governativa del Brasile a Gioia Tauro. Cirillo: “Sinergia tra Porti per la crescita del territorio”

«Oggi siamo stati a Gioia Tauro insieme a tanti sindaci dell’area tirrenica e al primo cittadino gioiese Simona Scarcella per un incontro importante con una delegazione del governo brasiliano dello Stato di Santa Catarina. È stato un momento significativo che segna l’avvio di rapporti internazionali tra il nostro porto, quello di Gioia Tauro, e il porto brasiliano di Itajaí».
Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha partecipato all’incontro istituzionale svoltosi nel Comune di Gioia Tauro con i rappresentanti della delegazione governativa brasiliana e con i sindaci della Piana.
«Ringrazio il sindaco Simona Scarcella e tutti i primi cittadini presenti – ha aggiunto Cirillo – per aver condiviso questo momento di confronto che guarda al futuro del territorio. Il porto di Gioia Tauro rappresenta una delle infrastrutture strategiche più importanti del Mediterraneo e può diventare un ponte naturale tra la Calabria e il Brasile».
La visita istituzionale si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione volto a favorire nuovi scambi commerciali e possibili accordi tra il porto di Gioia Tauro e il porto brasiliano di Itajaí, tra i principali scali logistici del Brasile e secondo porto del Paese per volume di movimentazione.
Nel corso della giornata la delegazione ha visitato le infrastrutture portuali, alla presenza dei vertici dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, dei rappresentanti di MCT – Medcenter Container Terminal e di Confindustria, approfondendo le opportunità di cooperazione logistica e commerciale tra i due scali.
«Da qui vogliamo costruire un ponte concreto tra la nostra regione e il Brasile – ha sottolineato Cirillo – e il porto di Gioia Tauro avrà un ruolo centrale in questo percorso».
Il Presidente del Consiglio regionale ha inoltre annunciato che la delegazione brasiliana e i sindaci dell’area saranno ricevuti nel pomeriggio di domani a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.
«Sarà un ulteriore momento di confronto istituzionale – ha concluso Cirillo – per rafforzare relazioni economiche e commerciali che possono offrire nuove opportunità di sviluppo per la Calabria e per l’intero sistema portuale del Mediterraneo».
Articolo PrecedenteAffidato il servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro
Articolo SuccessivoChiusure notturne della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il 28 marzo a Siderno la presentazione de “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia” di Stefano Vitelli

Chiusure notturne della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”

UILTEC CALABRIA: Vincenzo Celi confermato alla guida

Periferie dimenticate, l’appello di Romania Corrao ai Commissari: “Anche queste zone sono Tropea”

Provinciali a Cosenza, Straface: “Turano primo eletto segnale di Forza Italia radicata”

Grande successo per il BST Winter Edition 2026: sport, territorio e accoglienza protagonisti ad Amantea

Presentato al Rhegium Julii il libro I racconti della cordigliera reggina di Antonino Falcomatà

Cirò: competizione tra gli studenti incentrata sulla figura di Luigi Lilio

Affidato il servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro

Visita delegazione brasiliana al Comune di Gioia Tauro

L’ensemble strumentale “Duettango” del Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese-Catanzaro incanta il Teatro Sabat di Varsavia alla IX edizione del Premio Gazzetta Italia

Idonei PA Calabria: “FI e FdI prendano posizione sulla legge regionale”

Volley, Cirillo: “Domotek esempio di sport e orgoglio per la Calabria”

Faisa-Cisal Calabria: “Dl sicurezza esclude il trasporto pubblico locale, subito un emendamento”

“Make me up…una storia che viene dal futuro”: Monterosso Calabro il set del lavoro che celebra le donne della Compagnia BA17

Delmastro: “Colpo mortale alla ‘Ndrangheta, lo Stato non arretra”

Il premio nazionale Giorgio La Pira sarà conferito a Mons. Christian Carlassare, vescovo di Bentiu

Bottiglia con benzina trovata in un cantiere per la costruzione di un asilo nido a Jonadi (VV)

Produttori di liquori calabresi fanno squadra: Sun Spirit continua a crescere

Operazione “Libeccio”, il procuratore Curcio lancia l’allarme: “Alta sicurezza delle carceri precaria e permeabile. Detenuti impartivano ordini all’esterno e parlavano tra loro”

Opportunità dall’Europa per territori, imprese e giovani: Denis Nesci presenta la newsletter di marzo

“Oltre il muro del silenzio”, a Cosenza un murale per rompere l’oblio sulla violenza di genere

Referendum, Incarnato: “Se continuano esternazioni di Nordio e capo di gabinetto vincerà il NO”

Referendum, Marrazzo (Partito gay): “Se vince sì a rischio diritti gay”

Maltempo, Cna e Confartigianato: “Intervento del Governo tempestivo, ma risorse ampiamente insufficienti”

PSI: “Centrodestra rischia di regalare diecimila voti al NO”

Serie D: -5 all’Igea Virtus, domenica lo scontro con la Reggina

CSAIn: “Intollerabile violenza contro arbitri sui campi di calcio in Calabria”

Sanità, Bruno (Tridico Presidente): interrogazione sul trasferimento del personale del 118 ad Azienda Zero: “Il 70% dei turni è senza medico: così si mette...

Blitz contro le ‘ndrine di Isola Capo Rizzuto: le intimidazioni e le estorsioni alle imprese e al circo Orfei

Reggio, “La cosiddetta Via Popilia-Annia”: lezione di topografia romana rinviata al 12 marzo

AGTA Calabria: “Danno di immagine e disagi per i visitatori. Poca volontà da parte del Ministero della Cultura”

Crotone, inaugurato il bosco urbano di Cimone Rapiegnese

L’Università della Calabria lancia la “Birra 45C”: il microbirrificio digitale che forma gli ingegneri del futuro

“Oltre il Muro del Silenzio”: a Cosenza l’artista Mandioh firma un nuovo murale contro la violenza di genere

Palestra interscolastica di Serra San Bruno e viabilità montana. Il consigliere provinciale Carmine Mangiardi: “Accelerare gli interventi nell’interesse dei cittadini”

AMA Calabria, Pippo Pattavina in scena a Lamezia con “Il piacere dell’onestà” di Pirandello

Veraldi attacca l’amministrazione comunale: “Gatti randagi senza soccorso a Catanzaro”

Comitato PA: “Da Ferro e Cannizzaro silenzio, si consegnano gli idonei al No”

Reggio Calabria, SUL denuncia ritardi nei pagamenti di Life Project e chiede l’intervento del Comune

Blu: a Filadelfia il viaggio unico e personale della propria felicità che sta nelle piccole cose

Cosenza, in via degli Stadi un murale contro la violenza sulle donne tra arte e rigenerazione urbana

Giornata della Donna, a Crosia iniziativa della Lega Navale in sostegno delle donne iraniane

Lamezia pronta per la 9ª edizione del Memorial Pasquale Gallo: 80 squadre e oltre 1.200 giovani in campo

“L’Europa tra continuità storica e nuove sfide”: dibattito dell’Ande a Vibo Valentia

Reggio, “La strada” di Cormac McCarthy al centro dell’incontro del CIS alla Chiesa degli Artisti

La Reggio Bic espugna Vicenza tra mille difficoltà: Cugliandro analizza la gara e guarda alle finali di Eurocup

Settimana mondiale del Glaucoma: al via controlli gratuiti in oltre 80 città

Crotone, successo per il pianista Marceau Scholgen: applausi alla Società Beethoven per un concerto di grande virtuosismo

Crotone, al Comune la presentazione del progetto “L’Arte della Buona Educazione” sulla civiltà stradale

Cultura italiana e arbëreshe all’Expo di Tirana: la fiaba “La Chioccia e i dodici pulcini d’oro” protagonista di un progetto culturale curato dal Centro...

Catanzaro, “Sisters Outsiders – dentro e fuori la Calabria”: Sinistra Italiana presenta il progetto sulle donne e la realtà sociale della regione

Associazione mafiosa, blitz dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri: 19 arresti

“Pollino in Classica” celebra le donne: il talento di Giuliana Catania incanta Palazzo dell’Americano

Trasporti, Greco: “Fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino per servire l’area urbana di Cosenza”

Lamezia, Emilio Aversano ospite del primo appuntamento del “Sabato del Villaggio”

Cinque TIS superano la prova abilitativa e diventano dipendenti del Comune di Caulonia

Referendum del 22 e 23 marzo, Martorano invita al voto: “Partecipare è un dovere civico”

Domotek Volley vince la Coppa Italia A3, Ripepi: “Orgoglio reggino”

Villa San Giovanni (RC), controlli interforze nei locali: sequestri e sanzioni per lavoro irregolare

San Luca (RC), scoperto bunker segreto in un’abitazione in costruzione

Il Pd prova a sbugiardare Scopelliti, ma il centrosinistra non concorda: la chat che tradisce i dem

Studente calabrese conquista il primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Il gruppo del Pd in Consiglio comunale: “Non si prendono in giro i reggini. Decreto Reggio non è bancomat da campagna elettorale”

Lamezia, “Chiediti se sono felice”: a scuola un incontro per comprendere le fragilità degli adolescenti

Parità retributiva: diritto di informazione una volta l’anno

Karate, al PalaValentia il Gran Prix Under 12: ottimi risultati per la ASD Sporting Center

Olivicoltura, a Mendicino un incontro su potatura e gestione agronomica

Scomparsa Enzo Sidari, Minasi: “Si è speso con grande dedizione per Reggio Calabria”

Domotek conquista la Coppa Italia A3, Milia: “Orgoglio per Reggio Calabria, lo sport motore della città”

Al via i corsi di sommelier nella sede FISAR Catanzaro

“Basta Odio”: a Siderno arte, musica e parole per dire no alla violenza

Reggio, Battaglia e Latella: “8 marzo all’insegna dello Sport con centinaia di atleti nella città dello Stretto”

Cosenza, Premio Girolamo Tripodi 2026: presentazione della terza edizione

Provinciali, Uil Calabria: “Piena disponibilità al confronto con Faragalli”

Reggio Calabria, carta clonata per giocare online. Cassazione annulla condanna per riciclaggio: “Responsabilità diretta non dimostrata”

Ferrara (Unindustria Calabria): “Monito Corte dei Conti da seguire, più trasparenza e semplificazione nella PA”

Ionio Danza Festival 2026: Soverato (CZ) si prepara a vivere due giorni di pura magia coreutica

Idonei calabresi, la lettera dei mille alla Meloni: “Sostenga la proposta di legge regionale”

Catanzaro, LYA-Lettura Yoga Armonia: laboratori di yoga, mindfulness e lettura per cura del trauma e il benessere emotivo

Arbitro 17enne pestato nel Vibonese: niente arresto per il calciatore che l’ha aggredito

“Streghe: le voci delle donne bruciate dalla storia” al Metropolitano di Reggio Calabria

Provinciali, a Crotone c’è solo il centrodestra: due i candidati, Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio

Turismi delle radici, Battaglia: “Attrattori unici dal mare ai borghi, portiamo il ‘brand Reggio’ nel mondo”

Corruzione in carcere a Cosenza: concessi favori a detenuti e familiari. Arrestato un agente

Domotek Volley nella storia. Battaglia e Latella: “Un risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città”

Regione Calabria rilancia il progetto “Mirai” per avvicinare gli studenti alle politiche del lavoro e dell’autoimprenditorialità

Scomparsa Vincenzo Sidari, Battaglia: “La città ricorderà il suo impegno umano, professionale e istituzionale”

In Calabria è Catanzaro il capoluogo di provincia con il clima migliore

Alla Città Metropolitana focus su Sfalassà, erosione costiera e sicurezza del territorio di Bagnara

Castiglione Cosentino raggiunge una percentuale di raccolta differenziata del 70%

Coppa Italia A3 Pallavolo, Versace e Latella: “Vittoria storica, un lustro per la Reggio sportiva”

Reggio Calabria: il 13 marzo convegno sulla celiachia promosso dal Lions Club Host

La Cisl si congratula con il nuovo presidente della Provincia di Cosenza

Delegazione governativa brasiliana in visita a Gioia Tauro

Giornata Mondiale del Rene – UNARMA promuove la campagna di prevenzione presso l’Ospedale di Crotone

Marina di Gioiosa Ionica: approvato il Bilancio di Previsione e il nuovo Regolamento tributario

Incendio distrugge il ristorante “Sunset beach club” alla Tonnara di Palmi

Italia del Meridione: Federico Belvedere eletto al Consiglio provinciale di Cosenza

SuperEnalotto: a Reggio Calabria e Cinquefrondi centrati due “5” da oltre 51mila euro

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook