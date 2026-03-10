Chiusure notturne della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”

“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
Per consentire l’esecuzione degli interventi di finitura degli impianti tecnologici della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, si rendono necessarie alcune chiusure al traffico in orario notturno nel territorio comunale di Mammola, in provincia di Reggio Calabria.
Nel dettaglio, lungo la SS 682 “Jonio-Tirreno” sarà attiva la chiusura al traffico in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 22:00 – 6:00, tra la notte di lunedì 16 marzo e la notte di venerdì 20 marzo 2026 compresa.
Durante le chiusure notturne, il traffico leggero sarà deviato lungo la Strada Provinciale 5 (SP5), tra gli svincoli di Limina (km 18,100) e Mammola (km 28).
La gestione della viabilità e le modalità operative sono state approfondite e condivise presso la Prefettura di Reggio Calabria, con i rappresentanti del territorio, Enti interessati e Forze dell’Ordine.
