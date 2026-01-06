Giusi Princi: “Con la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti la Calabria perde un autorevole punto di riferimento per territorio e istituzioni”

“Un uomo di straordinario spessore politico, istituzionale e, prima ancora, umano. Con la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti, la città di Reggio e tutta la Calabria perdono una figura di riferimento per il territorio: un politico competente, animato da autentico senso delle istituzioni, capace di tradurre le idee in azione concreta e sempre aperto al confronto”. Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo profondo cordoglio per la morte dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti.

“Ho appreso con profonda tristezza – prosegue l’On. Princi – della scomparsa dell’Avv. Chizzoniti. Una persona di grande valore, una figura politica di alto profilo, uno stimato professionista e un autorevole uomo delle istituzioni, che ha interpretato l’impegno pubblico come servizio, con rigore, passione e attenzione costante al bene comune. È stato un punto di riferimento profondamente legato al territorio, che ha amato e rappresentato con dedizione. Espressione di un modo di agire fondato su contenuti, valori, responsabilità e rispetto – evidenzia -, è stato anche capace di dialogare con le nuove generazioni, comprenderne le istanze e accompagnarne il percorso. Con l’Avvocato Chizzoniti – aggiunge l’europarlamentare calabrese – il confronto è stato sempre piacevole, stimolante e arricchente. Le sue idee, la sua apertura al dialogo e il suo instancabile impegno saranno sempre un esempio per tutti”.

“Esprimo la mia più sentita vicinanza – conclude Giusi Princi – alla famiglia e in particolare al figlio, il caro amico Rocco che, sulle orme del padre, è attivamente impegnato nel sociale e con il quale ho lavorato al progetto dello psicologo nelle scuole calabresi”.