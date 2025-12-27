Centenario della nascita di Giuseppe Correale, domenica 28 alle 16 si presenta il progetto per le celebrazioni

Domenica 28 dicembre 2025 ricorre il centenario della nascita dello scultore Giuseppe Correale, artista capace di dialogare coi grandi del Novecento e meritevole del dovuto rilievo nella storia dell’arte italiana.

L’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni e l’associazione “Giuseppe Correale” presieduta dalla figlia Valeria, insieme al suo partner Lyrics edizioni, intendono dare il via alle celebrazioni del centenario, presentando, domenica 28 dicembre alle ore 16 nella sala consiliare del palazzo municipale di Siderno il progetto denominato “Giuseppe Correale. L’anima, i luoghi e la materia nel centenario della nascita“, alla presenza di rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della Cultura e dell’Associazionismo.

Quanto verrà presentato prevede, tra le numerose finalità, la promozione dell’artista, delle sue opere e del territorio, mediante le attività coordinate di comunicazione, una mostra diffusa nei numerosi centri calabresi in cui sono presenti le sculture del Maestro, il completamento della Gipsoteca al Museo Diocesano di Gerace e la creazione di un museo permanente.