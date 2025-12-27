A Salice il Villaggio del Presepe animato

Una giornata intera dedicata a famiglie e bambini, con animazione, laboratori, giochi di Natale, espositori, dimostrazioni a cura dei produttori locali, osservazioni astronomiche e spettacolo musicale del ‘Joe Pugliese Group’. A Salice, presso il Parco Verde Pubblico, dalle 11.00 fino alla sera il Villaggio del Presepe animato concluderà il programma delle maggiori attività del Progetto E.L.F.I., promosso e curato dall’associazione Nuova Solidarietà con il sostegno di partner del territorio: Associazione Amici di Fatima, Associazione culturale Complesso Bandistico Euterpe; Planetarium Pythagoras; Rete Sociale APS; Cooperativa sociale ONLUS Collina del Sole Pagliacci Clandestini APS, con la collaborazione di: Azienda Agricola “U Farau”, Azienda APISTICA Catalano; Falegnameria Spanti; Azienda The Garden of Kimberly; Panificio Vecchia Tradizione MRC srl; Centro Sportivo Sport Village; Azienda Borruto Carni; Azienda Vinicola Criserà. Sarà possibile degustare a pranzo pasta, mentre la sera tradizionali panini con salsiccia e patate; durante la giornata caldarroste e crispelle, il tutto accompagnato da un buon vino.