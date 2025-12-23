Reggio, riattivato l’Infopoint di Viale Zerbi

Grazie alla sensibilità dimostrata da Confcommercio e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale è stato riattivato l’Infopoint all’ingresso Nord del centro cittadino, un presidio strategico che unisce presenza fisica, servizi digitali e una rete di partner per costruire un sistema di accoglienza moderno e partecipato. La struttura, pur non essendo ancora completa e pienamente operativa in tutte le sue funzionalità, è stata già restituita alla città attraverso un intervento che ne ha recuperato decoro, dignità e valore urbano, trasformandola nuovamente in un luogo vivo e riconoscibile.

Il risultato si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale tra Confcommercio e l’Amministrazione comunale, che ha condiviso l’impostazione del progetto e la volontà di riattivare un presidio strategico di accoglienza. Il progetto prevede la piena operatività dell’Infopoint nel periodo primaverile-estivo, quando la struttura potrà esprimere appieno la propria funzione fisica di informazione e orientamento. Allo stesso tempo come segno di attenzione per la Città, Confcommercio da qualche giorno e per il periodo natalizio ha attivato l’operatività dell’Infopoint con la presenza di un operatore, per garantire un servizio di accoglienza durante le festività, offrire un biglietto da visita di qualità della città e testare progressivamente strumentazioni e processi organizzativi.

L’assessore comunale alle Attività Produttive, Alex Tripodi, ha sottolineato come «la riattivazione dell’Infopoint rappresenti un esempio concreto e virtuoso di collaborazione tra istituzioni e sistema delle imprese. Fin dal mio insediamento – ha aggiunto Tripodi – ho condiviso e sostenuto questo progetto, riconoscendone la valenza non solo nell’immediato, ma soprattutto in una prospettiva di medio-lungo periodo, capace di incidere sulla qualità dell’accoglienza e sull’organizzazione dei servizi alla città. Gli uffici comunali hanno lavorato per consentire l’avvio del presidio già in questa fase, pur nella consapevolezza che la vera partenza operativa sarà nella prossima primavera. È giusto riconoscere a Confcommercio il merito di aver investito con determinazione e con risorse proprie in questo progetto e di averne sostenuto concretamente l’attivazione, dimostrando come visione, responsabilità e spirito di servizio possano tradursi in interventi utili e concreti per la città».

Il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate, ha dichiarato: «Abbiamo fortemente voluto rimettere in funzione l’Infopoint anche in anticipo rispetto al suo completamento definitivo e alle tempistiche previste, perché crediamo che i luoghi, ancor più dei servizi, debbano tornare a vivere. Già oggi la struttura è decorosa, riconoscibile, aperta alla città. È un segnale concreto di una visione che mette insieme accoglienza, commercio e racconto del territorio. Visit Reggio Calabria nasce come progetto corale di Confcommercio e l’Infopoint ne rappresenta la naturale estensione fisica, con l’obiettivo di creare un presidio stabile e realmente utile ai visitatori, alla città e alle imprese reggine, capace di trasformare l’accoglienza in opportunità di sviluppo per il territorio».

La fase di attivazione dell’Infopoint è stata coordinata dal direttore di Confcommercio Reggio Calabria Fabio Giubilo, in stretto raccordo con gli uffici comunali del settore Attività Produttive guidati dalla dirigente Loredana Pace e dal rup Roberto Lico, con il contributo di Christian Zuin, project manager di Visit Reggio Calabria.

In questo quadro assume un ruolo strategico il contributo delle guide turistiche di Confguide Confcommercio, insieme alle piattaforme integralmente reggine Bungarang, Euclidist e Mulomobility, che già oggi contribuiscono in modo concreto a rendere l’esperienza urbana più accessibile, interattiva e sostenibile. Dalla condivisione di contenuti ed eventi costantemente aggiornati, alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, fino ai servizi di mobilità dolce – come il bike sharing – queste realtà qualificano e innovano l’offerta turistica della città. Accanto a esse, il contributo di Protur Media, Dekaepta e Progetto Touring garantisce qualità, coerenza e visione nello sviluppo dei contenuti, delle piattaforme digitali e della strategia complessiva di comunicazione, rafforzando l’identità turistica del territorio e la sua capacità di dialogare con pubblici sempre più ampi e diversificati.