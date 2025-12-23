Il Laboratorio Analisi del GOM chiude il 2025 con due prestigiosi riconoscimenti internazionali

La U.O.C. Laboratorio Analisi del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria chiude il 2025 esattamente come lo aveva iniziato, ovvero con altri due importanti riconoscimenti internazionali.

In particolare, il Laboratorio Analisi ha vinto l’importante premio per il miglior poster al 30° simposio annuale ELAS-ITALIA (novembre 2025) con il lavoro dal titolo “Difference in celebrospinal fluid (CFS) interleukin – 6 levels in multiple sclerosis and autoimmune encephalitis”, in collaborazione con l’U.O.C. Neurologia, ed il primo posto all’American Society of Hematology (ASH) di Orlando (Florida, dicembre 2025). Il poster vincitore “Diagnosi emometrica di Leucemia Linfoblastica Acuta in paziente pediatrico: dal laboratorio alla clinica”, è stato redatto in collaborazione con la U.O.S.D. di Oncoematologia pediatrica.

Il Laboratorio Analisi del G.O.M., diretto con grande competenza e attenzione dal Dr. Bruno Modafferi, grazie anche all’apporto di collaboratori, tecnici e dirigenti biologi, ha ottenuto nell’ultimi anni numerosi quanto prestigiosi premi, sia in Italia che all’estero, dando grande lustro alla comunità scientifica reggina.

I due premi ottenuti in quest’ultimo scorcio del 2025 sono, infatti, il risultato dell’impegno profuso da ogni singolo operatore all’interno della struttura operativa, volto al miglioramento della qualità del servizio per i pazienti dell’Ospedale di Reggio Calabria.

Il Commissario Straordinario del GOM, dott.ssa Tiziana Frittelli, a nome tutta la Direzione Strategica, esprime un sincero apprezzamento non solo per i numerosi premi ottenuti, ma soprattutto per l’ottimo lavoro svolto dal reparto.