Reggio Calabria, ok in Giunta al parcheggio gratuito su Corso Matteotti durante le festività. Tripodi: “Così investiamo sul commercio di prossimità”

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha dato via libera all’atto di indirizzo per la revoca temporanea del divieto di sosta su Corso Matteotti limitatamente al periodo delle festività natalizie, ovvero dal prossimo 22 dicembre al 6 gennaio 2026.

In particolare, il provvedimento è stato approvato su iniziativa dell’assessore alla “Città produttiva”, Alex Tripodi, che assieme all’assessora alla “Città sicura”, Giuggi Palmenta, ha rappresentato al Comandante della Polizia Municipale l’opportunità di rivedere il vigente divieto di sosta su Corso Matteotti alla luce di quanto avvenuto già lo scorso anno in occasione del Capodanno Rai. La proposta è arrivata all’esito di un’interlocuzione dell’assessore Tripodi con le associazioni di categoria, i residenti e gli operatori economici del centro storico e ha l’obiettivo di favorire la fruizione del centro cittadino e sostenere le attività commerciali nel periodo di maggiore afflusso legato alle festività natalizie.

È dunque in via di pubblicazione l’ordinanza del Comando di Polizia Municipale recante la revoca temporanea del divieto di sosta su Corso Matteotti nel periodo in questione, secondo modalità compatibili con le esigenze di sicurezza stradale e di ordine pubblico.

Per l’assessore Tripodi la decisione testimonia la volontà dell’Amministrazione «di investire concretamente sul commercio di prossimità. Dopo l’esperimento positivo dello scorso anno puntiamo a incentivare gli acquisti in centro ampliando la possibilità di parcheggiare gratuitamente in un’area strategica. Questo provvedimento – ha concluso Tripodi – è un ulteriore frutto del dialogo e della collaborazione con i commercianti reggini e le organizzazioni di categoria»

L’assessora Palmenta ha aggiunto: «Abbiamo voluto rinnovare quanto fatto lo scorso anno in questo periodo di festa, dando la possibilità a chi arriva in centro di usufruire di un’ulteriore zona di parcheggio. La proposta, condivisa con l’assessore Tripodi e con l’intera Giunta, vuole essere non solo un modo per poter fruire del centro cittadino ma anche un segnale di sostegno e supporto per il rilancio del tessuto economico cittadino».