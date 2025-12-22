Reggio Calabria: Castore ha il suo nuovo amministratore unico

Con decreto sindacale n. 30 del 20 dicembre 2025 ( come da allegato) il Sindaco di Reggio Calabria ha disposto la nomina del nuovo Amministratore Unico della società Castore S.p.A..
L’incarico è stato conferito al dott. Giuseppe Gatto, nato a Reggio Calabria il 22 gennaio 1985, che rappresenterà il Comune di Reggio Calabria alla guida della società per tre esercizi finanziari.
Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha rivolto al neo Amministratore Unico i migliori auguri di buon lavoro; auspicando un proficuo impegno nell’interesse della città e della comunità reggina rimarcando il ruolo centrale di Castore nell’espletamento di servizi essenziali per la collettività.